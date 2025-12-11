全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。鹿児島の人気店“NOODLE LABORATORY金斗雲”。Yahoo！主催「次世代ラーメン決定戦」準優勝、「食べログ」鹿児島ランキング1位（2019〜2020年）、KTS鹿児島「ラーメン王決定戦」5年連続出場の実力店だ。なんとこの“金斗雲”が2025年5月にイオンスタイル板橋前野町店のフードコートにオープンしている。

「特製黒雲」を注文。具はチャーシュー、細切れチャーシュー、味玉、モヤシ、刻みタマネギ、青ネギ、ノリ。麺は中太ストレート。スープは豚骨と鶏ガラのダブルで、醤油はカネシ醤油と鹿児島の甘めの醤油を合わせている。甘めのあと引く醤油スープに揚げネギを合わせており、中毒性もバツグンだ。具材もバラエティに富んでいるが、薬味類がいい仕事をしていて飽きずに食べられる。

さらに「黄雲」のヤサイマシを注文。具はチャーシュー、モヤシ、白髪ネギ、青ネギ、刻みタマネギ。スープのベースは同じだが味噌ダレにしっかりコクがあり、食べ応えがあって満足度が高い。落花生を入れているそうで、ピーナッツバター的なコクと甘みがあってあとを引く。

自家製唐揚げ（4個）もオススメ。モモとムネが2個ずつ入っていて、食べ比べも楽しい。竜田揚げっぽい仕上がりで揚げたてでとても美味しい。

フードコートのクオリティを大きく上回る満足度で素晴らしい。ぜひチェックしてみてほしい。

金斗雲XENON イオンスタイル板橋前野町店

東京都板橋区前野町4丁目21−22 1F

03-5948-7881

(執筆者: 井手隊長)