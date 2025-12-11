関西の百貨店が来年の初売りに向けて、福袋の準備を進めている。

高額ながらも特別な雰囲気が味わえる「体験型」を充実させる一方、物価高を意識してお得さをアピールする福袋も目立つ。（相間美菜子）

近鉄百貨店は、人生を映画化する福袋（税込み５５０万円）を１組限定で用意した。購入者らへのヒアリングをもとに、映像コンテンツの制作会社が脚本を作成。インタビュー映像や再現ドラマを２０分程度の「映画」にまとめ、実際に映画館で上映することができる。

個人でも企業などの団体でも、申し込める。広報担当者は「大切な節目に、新しい形で人生を振り返ってもらいたい」と話す。

来年の干支（えと）「午（うま）」にちなんだ体験も目立つ。近鉄百貨店は、３０回の乗馬レッスンとプロカメラマンによる記念撮影がセットになったプラン（５人、５０万円）を売り出す。高島屋は、牧場見学ツアーや馬主席からの競馬観戦など「馬主体験」ができる福袋（２万２６０円）を用意した。

百貨店が体験型の福袋に力を入れるのは、スーパーや商業施設だけでなく、福袋を扱う通販サイトも増えており、差別化を図る狙いがある。

一方、物価高騰の影響から値頃感を打ち出す動きもある。大丸梅田店は、串カツやパンなど、総菜や食品を詰め合わせた割安な福袋を１万点以上そろえた。広報担当者は「お得に価値のあるものを年始めに食べて、良いスタートを切ってほしい」とアピールする。

人手不足が深刻化する中、初売りを１月２日ではなく、３日にする百貨店は多い。高島屋や大丸、阪急百貨店や阪神百貨店の梅田本店は、今年に続いて来年１月も３日から営業する。

一方、近鉄百貨店は２日から営業する予定で、担当者は「『初売りは２日』が定着している」と説明する。ただ、２日は閉店時間を最大２時間早めるという。