1月スタート『おコメの女』5人目の共演者は戸次重幸！“自分史上最強”の嫌な上司に

2026年1月8日（木）、社会派・痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』がスタート。

テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。

今回は佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実に続く共演者第5弾が解禁。正子に根深い恨みとコンプレックスを持つ嫌な上司役で戸次重幸の出演が決定した。

◆戸次が何かと邪魔をする“嫌な上司”に！

東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。

脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんなコメの中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」、通称“ザッコク”。

松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱うザッコクを創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

戸次が演じるのは、財務省キャリア組でコメやザッコクが含まれる部のトップ・麦谷実。同期で優秀な正子と新人時代から何かと比較されてきたため、一方的にコンプレックスを持っている。

ザッコクを毛嫌いし、小さな事案を押し付けるのだが、思いのほか巨額の金が動いている重要案件だとかぎつけるとかっさらいにくる、とことん嫌な上司だ。麦谷は正子やザッコクの面々のやることに何かと横槍を入れてきて…。

最強に嫌な上司として正子の行動を邪魔する麦谷の暗躍に注目だ。

◆戸次重幸（麦谷実・役）コメント

嫌な上司役というのは今までも何度かやらせていただいたことがあるので、今までやってきたその嫌な上司に磨きをかけて、さらに嫌なヤツを目指したいと思っています。麦谷は正子さんに対して一方的にコンプレックスを持っているのですが、それがすごくリアルなんです。それを思いきり表現していきたいです。

松嶋さんとは一度朝ドラの『なつぞら』で共演させていただいたことがあります。北海道で中打ち上げがあったんですが、ものすごく気さくに皆さんとお話したりしておられた姿が印象に残っています。本当にすごく朗らかでいい方なので、役とはいえガミガミ言うのは心苦しいのですが…（笑）、しっかりと嫌味や妬み、嫉妬心をぶつけていきたいです。

悪いことをして貯めたお金を脱税しようとする人を成敗するさまを楽しめるパターンもあれば、今後おそらくそうではないパターンも出てくると思います。脱税した人の境遇を知るうちに“あぁ、取らないであげて…”と思ってしまうパターンもあるでしょうし。そう考えると、本当に今までになかったドラマだなと思います。正しいことをしているヒーローなのに、歓迎されない仕事というのも新しいですよね。

我々も視聴者の皆さんも納税する側なので、イチ納税者としていろいろな思いが湧くドラマだと思います。税金を払う人、そしてきちんと払っているか監査する人…税金というものを通して、いろんな立場から考えさせられる作品だと思います。まず税金について考えるきっかけになるでしょうし、必死にお金を隠す脱税者とそれを見つける《ザッコク》の人たちの攻防を楽しんでいただければと思います。エンタメ要素もふんだんに盛り込まれているので、楽しい作品になる予感しかしません！