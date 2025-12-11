１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０４：００ 米・月次財政収支

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，ハートシード<219A>，モロゾフ<2217>，柿安本店<2294>，新都ＨＤ<2776>，ファーマＦ<2929>，ジェリビンズ<3070>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，オハラ<5218>，リッジアイ<5572>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，アシロ<7378>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，シルバライフ<9262>，アインＨＤ<9627>ほか

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



出所：MINKABU PRESS



出所：MINKABU PRESS