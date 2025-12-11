米外為市場サマリー：ＦＯＭＣ後に一時１５５円８０銭まで軟化 米外為市場サマリー：ＦＯＭＣ後に一時１５５円８０銭まで軟化

１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０２銭前後と前日と比べて８５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円４４銭前後と同４銭程度のユーロ高・円安だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、３会合連続となる０．２５％の利下げを決めた。あわせて公表されたＦＯＭＣ参加者の政策金利見通し（ドットチャート）で来年の０．２５％の利下げ予想回数が１回と前回９月と変わらなかったことからドル買いで反応する場面もあったが、ＦＲＢが財務省短期証券（Ｔビル）の購入を開始すると発表したことを受けて米長期金利が低下するとドル売りが流入。パウエルＦＲＢ議長が記者会見で「金融政策はあらかじめ決められた道筋にあるわけではなく、会合ごとに判断を下していく」と改めて言及すると同時に、「新たな金利・経済見通しに基づくと、次の動きが利上げになる可能性は低い」と発言したことも影響し、ドル円相場は一時１５５円８０銭まで軟化した。なお、トランプ米大統領は０．２５％の利下げに対して不満を述べたほか、次期ＦＲＢ議長候補の国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長は「ＦＲＢには利下げの余地が十分にある」と発言している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９５ドル前後と前日に比べて０．００７０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS