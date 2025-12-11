竹内涼真×町田啓太W主演Netflix映画『10DANCE』“ふたりの信也”の視線が熱く絡み合う新カット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

竹内涼真と町田啓太がW主演を強めるNetflix映画『10DANCE』の新カットが公開された。

■竹内涼真、町田啓太それぞれが涙を浮かべる切なげな表情が切り取られたカットも

本作は、井上佐藤による漫画『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン」連載）を原作とする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語。

ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を竹内、スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を“10ダンス”の世界に誘うもうひとりの主人公・杉木信也を町田が演じる。

このたび公開されたのは、本作が持つもうひとつの魅力である“ふたりの信也”が体現する、ダンスの先にある“愛”が映し出されているカット。

鈴木が杉木の頬に手を寄せ、ふたりの視線が絡み合う、思わず目を奪われてしまうカットをはじめ、それぞれが涙を浮かべる切なげな表情が切り取られたカットも。

ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位、「帝王」の異名をとる杉木信也。

ラテンとスタンダードという本来交わることのない、生きてきた世界も性格も異なるふたりが、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンスである“10ダンス”の頂点をともに目指していくなかで、ぶつかりながらもどうしようもなく強く惹かれ合っていく本作。

パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛をもって完成する。竹内と町田はその“愛”を心の距離と体の距離で表現した。心が先か体が先か。ダンスという魔物に魅せられた“ふたりの信也”が出会うべくして出会い、互いに補い追求した先にあるその感情は何なのか。

原作者の井上佐藤も、完成した本作に対し、「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の二人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繋がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である“官能”を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画『10DANCE』。原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！」と心酔している。

竹内涼真と町田啓太のW主演で、この冬Netflixがあらたに贈る映画『10DANCE』は、12月18日から世界独占配信。

■映画情報

Netflix映画『10DANCE』

12月18日（木）よりNetflixにて世界独占配信

出演：竹内涼真 町田啓太

土居志央梨 石井杏奈 / 浜田信也 前田旺志郎

Nadiya Bychkova Susie Trayling Pasquale La Rocca

原作：井上佐藤『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン』連載）

監督：大友啓史

脚本：吉田智子・大友啓史

音楽：横山克

企画・製作：Netflix

