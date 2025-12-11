「本当にこんな非常識なOLがいるの!?」読者ザワつく！人によって態度を変える女のモンスターっぷりに震える【作者に聞く】
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、実話ベースの“職場の濃すぎる人間模様”を描き続けている、ぷく子( @pukukoOL )さん。現役Webデザイナーであり、これまで多様な職場を渡り歩いた経験から生まれるエピソードは、どれも「ほんとにそんな人存在する!?」と読者をざわつかせるものばかりだ。中でも人気が高いのが、周囲を振り回し、態度をくるりと変えるモンスターOL・マッサンである。
マッサンは、ぷく子さんが過去に勤めていた会社の事務スタッフ。直接一緒に働いてはいなかったが、その破天荒ぶりは隣の事業所まで鳴り響いていた。
仕事は基本しない。電話が鳴り続けても絶対に出ない。――ただし、“お気に入りの社員”からの電話だけは、横から奪い取ってでも出る。さらに、人を「利用価値があるかどうか」で瞬時に判定し、価値がないと見れば徹底無視という超自分勝手な行動に、漫画とはいえ驚きを隠せない。
あまりの振り幅に「漫画のキャラでしょ？」と言いたくなるが、すべて実在する人物なのだという。ぷく子さんはは先輩にあたる立場だったので実害はほぼなかったというが、一緒に働いていた事務員の子はかなり精神的にきつかったようだと語る。
■クセが強いのに目が離せない、“なぜか愛される”マッサン
驚くべきことに、読者の中にはマッサンのファンが多いという。「クセだらけなのに、気になって仕方ない存在」で、ブログでもマッサンは常に人気なのだとか。欲しいものはねだり倒す、電話は出ない、“利用価値のある人”にだけ天使対応…と、トンデモ行動が止まらない。だが読者はなぜか彼女を嫌いきれず、「うちの会社にもいる」「わかる、こういう人！」と妙な共感を寄せるのも、本作の醍醐味だ。
■きっとあなたの職場にも“マッサン系”が潜んでいる
強烈なキャラクターでありながら、一度知ると忘れられないインパクトを残すマッサン。実話だからこそ生まれるリアリティと、ぷく子さんの観察力が合わさり、読者は“どこかで見たことある気がするあの人”を思い浮かべてしまう。
トンデモエピソードの続きは、ぜひ本編で確認してほしい。
あなたの職場にも、“マッサンに似た誰か”がいるかもしれない。
取材協力：ぷく子( @pukukoOL )
