エルモが宇宙飛行士に変身!?「セサミストリートマーケット」に火星人“イップイップ”を主役としたユニーク＆遊び心満点のアイテムが登場！
物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)」から、「MARS COLLECTION」をテーマとする火星モチーフのアイテムコレクションが新登場！11月28日の「火星の日」にちなみ、宇宙飛行士に変身できるぬいぐるみコスチュームやブランド初となるジャケットなど、全9種類のラインナップを展開。池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、12月3日にオープンした阪神梅田本店およびオフィシャルオンラインストアにて販売中だ。
【写真】宇宙ぬいぐるみコスチュームを着たアーニーとバートもかわいい！
「SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)」は、カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された、世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア。楽しくておいしいカフェ、すてきなアイテムと出合えるストア、一緒に取り組めるワークショップなど、「セサミストリート」を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見・気づきが広がる空間、誰もが思わず笑顔になる場所だ。
■火星の日にちなんだコレクションテーマを展開！
火星探査機が初めて宇宙に飛び立った11月28日の「火星の日」からインスピレーションを受けた、今回の「MARS COLLECTION」。注目のアイテムは、宇宙や火星をモチーフにした、ユニークかつ遊び心あふれるデザインばかり。地球のことを知るためにセサミストリートに時々やってくる火星人の“イップイップ”を本コレクションの主役とし、宇宙船に乗って宇宙を旅するエルモや、宇宙を楽しむクッキーモンスターも登場する。
注目のラインナップは、お気に入りのぬいぐるみを宇宙飛行士に変身させることができる宇宙コスチュームをはじめ、ブランド初となるトラックジャケット、メタリック感が特徴のトートバッグやポーチ、ヘアクリップなど、アパレルから雑貨まで幅広く取りそろう。イップイップが新たに仲間入りするぬいぐるみチャームのほか、新色のブルーが登場するイップイップのぬいバッジも。「SESAME STREET」のブランドロゴをシルバー糸で織りあげた、特別仕様の織ネームも見どころの一つだ。
「MARS COLLECTION」のラインナップをチェック！
「宇宙ぬいぐるみコスチューム」(4400円)
宇宙服をモチーフにしたSサイズぬいぐるみ専用コスチュームが新登場！胸元にあしらった刺しゅうと、フードから首元にかけてのメタリックな素材感、赤・青のラインがアクセントになったデザインは、まるで本物の宇宙服のよう。宇宙飛行士になりきったキャラクターたちの特別な装いを楽しめる。
※Sサイズぬいぐるみの展開キャラクターは、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー、バート、アビー、オスカー、ジュリア、グローバー、ゾーイ、ロジータ、カウント伯爵の12種類。
「トラックジャケット」(全2種、1万3200円)
マットなナイロンワッシャー素材を使用した、軽量でさらりと羽織れるトラックジャケット。背中には宇宙を旅するエルモとイップイップを大胆に刺繍であしらい、存在感のあるデザインに仕上げてある。袖口にラインテープを施し、カジュアルながらも洗練された印象もプラス！肌寒い時期での着用はもちろん、アウトドアやレジャーなどアクティブなシーンにも大活躍のアイテム。
「ラバーヘアクリップ」(全3種、1650円)
ぷっくりとした立体感のあるラバー素材が特徴。エルモ、クッキーモンスター、宇宙船に乗るイップイップの3種類。髪をまとめるヘアアクセサリーとしてはもちろん、バッグやポーチなどに付けてアレンジを楽しむのもおすすめ。
「トートバッグ」(全2種、5830円)
軽量だがしっかりとした厚みがあり、日常使いしやすい素材を使用したトートバッグ。デザインは宇宙船に乗って宇宙を旅するエルモと、イップイップを大胆にプリントした2種類。A4サイズの書類や500ミリリットルのペットボトルもすっきり収まる実用的なサイズ感に加え、アウターの上からでも肩にかけやすい長めの持ち手もうれしいポイント！内側にはカギや小物の収納に便利なポケットも。
「フラットポーチ」(全2種、3300円)
すっきりとした薄型フォルム。バッグの中にもすっきり収まり、持ち歩きにも便利なサイズ感が魅力のフラットポーチ。コスメやモバイルバッテリーなどのガジェット類、ペンや付箋などのステーショナリー収納にもおすすめ。同デザインのトートバッグとおそろいで使用するのもかわいい。
「ダイカットチャームポーチ」(全3種、4180円)
メタリック風のシルバーカラーがアクセントになった、ワッペンのようなデザインが特徴のダイカットチャームポーチ。コンパクトながら存在感のあるフォルムで、リップやイヤホンなどの小物を入れるのにぴったりのアイテム。長めのチェーン付きなので、バッグに取り付けてチャームとしても楽しむことも！
「ステッカー」(全3種、550円)
マットな質感が目を引くダイカットタイプのステッカー。宇宙をイメージした背景にイップイップ、エルモ、クッキーモンスターを描いた3種類のデザインをラインアップ。ノートやスマートフォンケース、PCなどに貼れば、スペーシーな世界観をさりげなく楽しめる。
「イップイップぬいチャーム」(全2種、2970円)、「イップイップぬいバッジ」(全2種、1100円)
「セサミストリートマーケット」で大人気のぬいチャームにイップイップが新たに仲間入りしたほか、ぬいバッジとして新色となるブルーも登場。ぬいぐるみのように柔らかくふわふわとした手触りが特徴で、手のひらに納まるサイズ感も魅力。ビビッドなブルーとピンクの2カラー展開は、2つ並べて付けたくなりそう！
エルモやクッキーモンスター、ビッグバードといった人気キャラクターが登場する「セサミストリート」は、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で放送中。ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットが立ち上げ、公民権運動の時代背景を踏まえながら制作した同番組は、賑やかな街並みを舞台に、音楽・パペット・アニメーションを組み合わせ、文字や数の基礎学習だけでなく、思いやりや多様性の大切さも長年にわたり伝えてきた。識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じ、幼児向けコンテンツの模範として世界中で高く評価されている。
今回紹介したアイテムは、店頭やオンラインストアにて好評発売中。ぜひともチェックしてゲットしよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
