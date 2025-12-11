SUPER EIGHT横山裕、結婚への後悔とこじらせてしまった理由 「俺が悪い」と思い詰め…
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、11日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演する。過去の恋愛や結婚に関するあれやこれやを、同番組で初めて赤裸々に語り尽くす。
【番組カット】女性陣に囲まれて、過去の恋愛についての反省までを赤裸々に語る横山裕
“バラエティーはもちろん、俳優としても第一線で活躍するあのスーパーアイドル”と紹介され、照れながら登場した横山。漠然とした結婚願望はあるものの、あまり現実的には考えられていないと自己分析する横山は、好きになった瞬間を頂点に、どんどん冷めていってしまうのだとか。
事前取材を担当した3時のヒロイン・福田麻貴は、そんな横山に理想のタイプとその理由を尋ねるが、その回答に“めっちゃ少年みたい”と鋭く突っ込み。ややこじらせ気味の空気をかもし出す横山が語る、理想の相手のポイント、そしてその理由とは。
横山の恋愛観、結婚観を受けて、結婚について“タイミングを逃したことはあるか”をテーマにスタジオトーク。「俺が悪い」と思い詰める横山に、追い打ちをかけるように藤田ニコルが告げた厳しいひと言とは。
そして、終わった恋愛に対する後悔は一切ない、ときっぱり言い切る指原莉乃と、いとうあさこの言葉を聞いて、過去に思いをはせ苦い顔をする横山。その様子は福田が思わず「泣きます!?」と声をかけるほどの落ち込みよう。そんな横山が初めて語る、結婚への後悔とこじらせてしまった理由とは。
実は横山には、付き合い始めると発動してしまう、あるこじらせ行動があるという。こじらせの自覚はあると語る横山に、若槻千夏が共感しながらもあるひと言を投げかける。それをきっかけにファーストサマーウイカ、ゆめっちらからも一斉突っ込みを受ける横山だったが、一連の会話を静かに聞いていたアンミカから神託のごとき言葉を投げかけられ、思わず｢週1で会ってもらえませんか？｣と感動する展開に。しかしそれもつかの間、次の瞬間には指原の口からトドメのひと言が飛び出して。
横山の恋愛観、結婚観を徹底的に掘り下げた今回に続き、後編となる次週は、親しい後輩たちが横山の知られざる素顔を大暴露。さらに、日々の“やりすぎ”ルーティンや負けず嫌いの性格について本人が語るエピソードを元に徹底検証する。
