公開延期の『ヒグマ!!』来年1月23日上映へ クマ被害の多発受け見送っていた 主演・鈴木福「自然との向き合い方や命の重さを考えるきっかけに」
俳優の鈴木福が主演を務める映画『ヒグマ!!』が来年1月23日に公開されることが11日、発表された。全国でクマの被害が多発したことを受けて、11月21日の公開を延期していた。
【写真】壮絶…泥まみれでケガを負い、山中から逃げる円井わん＆鈴木福
新たな公開日が決まり、製作委員会はコメントを発表。「クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」と書き出し、「本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました」と経緯をつづった。
続けて「スリラー描写や都市生活に潜むリスクといったテーマを、観客の皆さまにフィクションとして適切な距離感で受け止めていただける時期について慎重に検討を重ねた結果、この日程での公開がふさわしいとの判断に至りました」と説明。公開に向け「作品の背景や魅力を丁寧にお伝えしつつ、安心してご鑑賞いただけるよう準備を進めてまいります」とした。
主演の鈴木もコメントを寄せ「クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています」と率直な心境を明かした。続けて「この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」と願った。
11日は場面写真も公開され、負傷した耳に包帯を巻いている小山内（鈴木）が、左足をガムテープで固定しながらも果敢に前へ進もうとする若林（円井わん）を支えて歩く姿や、横転した軽トラックの上で吠えるヒグマのカットが並んだ。
■主演：鈴木福コメント全文
はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
『ヒグマ!!』は、社会問題となっている闇バイトの闇、そして自然の脅威としてのヒグマの恐ろしさを描きながら、エンターテイメントとしてもしっかり楽しんでいただける作品を目指して撮影に臨みました。
クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています。
今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。
ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！
この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです。
【写真】壮絶…泥まみれでケガを負い、山中から逃げる円井わん＆鈴木福
新たな公開日が決まり、製作委員会はコメントを発表。「クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」と書き出し、「本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました」と経緯をつづった。
主演の鈴木もコメントを寄せ「クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています」と率直な心境を明かした。続けて「この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」と願った。
11日は場面写真も公開され、負傷した耳に包帯を巻いている小山内（鈴木）が、左足をガムテープで固定しながらも果敢に前へ進もうとする若林（円井わん）を支えて歩く姿や、横転した軽トラックの上で吠えるヒグマのカットが並んだ。
■主演：鈴木福コメント全文
はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
『ヒグマ!!』は、社会問題となっている闇バイトの闇、そして自然の脅威としてのヒグマの恐ろしさを描きながら、エンターテイメントとしてもしっかり楽しんでいただける作品を目指して撮影に臨みました。
クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています。
今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。
ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！
この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです。