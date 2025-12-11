朝ドラレギュラー出演の”グラビアレジェンド”『ヤンジャン』で妥協のない脱ぎっぷり 至高の芸術的グラビア
俳優のおしの沙羅が、11日発売の『週刊ヤングジャンプ』2号（集英社）のセンターグラビアに登場する。
【写真】一切の妥協のない至高の芸術的グラビアを披露したおしの沙羅
おしのは、1995年6月3日生まれ、東京都出身。「忍野さら」として、2015年にレースクイーンとしてデビューし、翌年からグラビア活動をスタート。“完売クイーン”と呼ばれ人気を博し、17年には20誌以上の表紙を飾る。人気絶頂のなか、25歳でグラビア引退を発表。現在は改名して、朝ドラ『あんぱん』へのレギュラー出演や、書道家「雨楽（うら）」としての活動で注目を集めている。
誌面では、グラビアレジェンドらしく、一切の妥協のない脱ぎっぷりを披露。白いレース生地の衣装をまとい、胸を手で隠しただけのカットや、シャワールームで零れそうな胸元を覗かせるカットなど、際どい露出が続く。最後の一線をギリギリ越えない、レジェンドの矜持と技術が詰まった、まさに至高の芸術的グラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭グラビアには主人公（金丸紗希）、巻末グラビアには由良朱合が登場する。
