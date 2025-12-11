アイドル→声優の由良朱合、5年ぶりグラビア復帰 『ヤンジャン』で透明感＆大人の色気
声優の由良朱合が、11日発売の『週刊ヤングジャンプ』2号（集英社）の巻末グラビアに登場する。
【写真】美ボディあらわ…透明感＆大人の色気を醸し出す由良朱合
アイドルグループ・STU48を卒業後、声優として活躍する由良が5年ぶりに同誌に登場。大人の魅力をまとってグラビア界にカムバック。かつての透明感に、大人としての色気と芯の強さが加わった“いま”の由良に注目だ。
なお、表紙＆巻頭グラビアには主人公（金丸紗希）、センターグラビアにはおしの沙羅が登場する。
■由良朱合 コメント
5年ぶりにヤングジャンプさんに登場させていただきます！本当にありがとうございます！
大好きなグラビアに復帰するときは、ヤンジャンさんが良い！と心に決めていたので、とてもうれしいです！デジタル写真集は、大人な私も覗けるので是非チェック宜しくお願いします。
今後も声優・グラビア、どちらも誠心誠意頑張ります！
