リュックで財布やスマホ、まだゴソゴソ探してる？ ポケットを増設すれば快適になるよ
レジ前や改札前でスマホや財布を探してゴソゴソしていませんか？
そんなプチストレスを解決してくれるのが「＋poket mini」。バッグのショルダーベルトなどにマグネット装着できる後付けポケットで、約130gの軽量ボディで小物の取り扱いを快適にしてくれるミニバッグです。
単体でミニバッグで使えるなど便利なポイントも盛り沢山なので、おトクな先行セール情報も合わせてチェックしていきましょう。
前面アクセスで“ゴソゴソ”卒業
財布・スマホ・鍵・定期などの小物アクセスを快適にしてくれる「＋poket」シリーズ。ショルダーストラップなどに便利なポケットが追加できるんです。
今作はその特長を活かしながら約130gに小さく進化。
スマホなどよりサッと取り出したいアイテムは磁石開閉の前面ポケットが便利。小型化されたことでiPhone MAXシリーズや分厚いケースを装着していると非対応な点にはご注意を。
メイン収納はファスナーやメッシュポケットで整理整頓もしやすいのがポイント。鍵もキーフックに固定できるのが便利。
単独で使える
リュックやショルダーバッグといっしょに使うだけでなく、オプションのストラップを使えば単体利用もOK。
平日は通勤通学の相棒に、休日は身軽なお出かけにとマルチに活躍してくれますよ。
自転車などアクティブシーンにも
自転車に乗っているときはバッグを下ろすのも面倒ですよね。そんなシーンでも小物の扱いがラクになるのは助かります。
小さくなったことで子どものサブバッグとしても便利。週末のレジャーはもちろん、ランドセルに装着すれば鍵や定期もスッと取り出せます。
ぜひみなさんも「＋poket mini」でいろんなシーンを快適にしてみてください。
