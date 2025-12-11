ハイブリッド車がレトロな見た目に。

2008年にホンダが出したコンパクトミニバンの「フリード」。ちょっとずつマイナーチェンジを繰り返し、今は3代目が売られています。

いずれもフロント周りがその時代を反映したデザインという印象ですが、横長ヘッドライトや細いグリルなどがありきたり。ちっとも個性を感じないんですよねぇ。

全くの別モノになっちゃう

自動車用カスタムパーツのDAMD（ダムド）が作ったのは、｢フリード」を丸目2灯のクラシックなアメ車っぽい見た目にするキット「FREED ISOLATOR for AIR(e:HEV)」。ボコっと突き出たバンパーもあるので、かなりのレトロ感ですね。

この「フェイスチェンジキット」は、ボンネットカバー／フロントグリル＆バンパー／フェンダーパネル／IPF丸型ハロゲンヘッドランプ／ヘッドランプステー一式／コーナーウィンカー ／コーナーポジションランプがセットになって29万8000円。「e:HEV（ハイブリッド）」仕様車のみ対応で、未塗装品が届きます。

Image: DAMD

その他のキットでよりアメリカンに

顔を変えるだけではなく、別売りでウッド調のサイドデカールや、ルーフラック、来年発売予定のスチールホイールも合わせると、よりレトロ感が演出できます。ホイールも時代を反映するので、お金に余裕があれば変えたいですね。

これに似たアメ車

確かに丸目2灯でアメ車っぽさが出るものの、実際にはどんな車両がソレっぽいのでしょうか？

たとえば1968〜1974年の2代目フォード「Econoline」や、70年代中期の「E-150」が丸目2灯。ピックアップならシボレーの第3世代「C20」や「C30」、70〜80年代のダッジ「Dシリーズ」辺りでしょうかね。

筆者がアメリカで乗っていた1972年シボレー「エルカミーノ」も、ウインカーが角にあるのでけっこう似ています。

Photo: 岡本玄介

これらは超頑丈なアイアン・バンパーも特徴的。今回のキットも鉄製バンパーならもっとレトロ感が出るんですけどね。

アメ車感のためにフリードが欲しい

30万円ほどでレトロなアメ車感のある見た目に変身できるのは、お手軽なイメチェンになりますね。最近見た目的に買いたいクルマがないので、こういった選択肢もあるんじゃないかなと思います。むしろこのキットのために、フリードを買う人が現れたりして？

Source: Instagram, YouTube via DAMD

Reference: Honda, Wikipedia