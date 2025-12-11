SVリーグがオールスターで着用するユニホームを発表

スポーツ界に旋風が吹き荒れている。バレーボールの一般社団法人SVリーグは10日、来年に開催されるオールスターゲームにおいて、人気キャラクター「ハローキティ」とコラボしたスペシャルユニホームを選手が着用すると発表した。

SVリーグを象徴するゴールドとブラックのスタイリッシュなユニホーム。その裾にはちょこんと顔を出すハローキティの可愛らしい姿があしらわれている。同リーグは、「幅広い世代に愛される『ハローキティ』を起用し、裾から顔を出すハローキティとさりげなく入ったロゴがオールスターゲームの楽しい雰囲気を表現しています」と説明している。

来年1月31日、2月1日に兵庫・ジーライオンアリーナ神戸で開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26KOBE」。先日発表されたファン投票結果では、男子は水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、女子は山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）が最多得票を獲得した。

同リーグが公式Xでも発表すると、ファンからは「キティちゃん!? カワイイ！」「男子の背番号にもリボン付けて欲しかったな〜」「宮浦キティちゃん爆誕てこと？」「これを傳田さんが着るのか！」「待って一旦待って あやさんにキティちゃん？」「えーんかわいい」「買っちゃうやつだなw」「買っちゃいそうで怖い……」と歓喜の声が上がった。

株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」は、様々な業種と積極的にコラボすることで有名。最近では、箱根駅伝に出場する山梨学院大学とスポンサー契約を結び、ユニホームにロゴがあしらわれたほか、大相 撲のロンドン公演にも登場するなど、スポーツ界を席巻している。