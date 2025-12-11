竹内涼真＆町田啓太の視線が熱く絡み合う「10DANCE」新カット解禁 原作者コメントも「存分に叶えていただいた」
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」（12月18日世界配信）より、新カットが公開された。
【写真】竹内涼真＆町田啓太が熱く見つめ合う「10DANCE」新カット
この度、「ダンス」だけでなく、本作が持つもうひとつの魅力である、竹内演じる主人公・鈴木信也（すずきしんや）と、町田演じるもう1人の主人公・杉木信也（すぎきしんや）、“2人の信也”が体現する、ダンスの先にある＜愛＞が映し出されている新カットが到着。鈴木が杉木の頬に手を寄せ、2人の視線が絡み合う、思わず目を奪われてしまうカットをはじめ、それぞれが涙を浮かべる切なげな表情が切り取られている。
ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位、「帝王」の異名をとる杉木。ラテンとスタンダード―本来交わることのない、生きてきた世界も性格も異なる2人が、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンスである＜10ダンス＞の頂点を共に目指していく中で、ぶつかりながらもどうしようもなく強く惹かれ合っていく。
パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛を以て完成する。竹内と町田はその＜愛＞を心の距離と体の距離で表現した。心が先か身体が先か。ダンスという魔物に魅せられた“2人の信也”が出会うべくして出会い、互いに補い追求した先にあるその感情は何なのか。
原作者の井上佐藤氏も、完成した本作に対して「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繫がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である『官能』を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画『10DANCE』。原作とはまた違った描かれ方にも注目して頂きつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！」と心酔している。
男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による漫画「10DANCE」（講談社「ヤングマガジン」連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化する。
W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、社交ダンスに初挑戦した。一方町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木を【10ダンス】の世界に誘う役どころを堂々と演じた。
そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる【10ダンス】の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。（modelpress編集部）
最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繫がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である「官能」を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画「10DANCE」。原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真＆町田啓太が熱く見つめ合う「10DANCE」新カット
◆竹内涼真＆町田啓太の視線が熱く絡み合う「10DANCE」新カット解禁
この度、「ダンス」だけでなく、本作が持つもうひとつの魅力である、竹内演じる主人公・鈴木信也（すずきしんや）と、町田演じるもう1人の主人公・杉木信也（すぎきしんや）、“2人の信也”が体現する、ダンスの先にある＜愛＞が映し出されている新カットが到着。鈴木が杉木の頬に手を寄せ、2人の視線が絡み合う、思わず目を奪われてしまうカットをはじめ、それぞれが涙を浮かべる切なげな表情が切り取られている。
パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛を以て完成する。竹内と町田はその＜愛＞を心の距離と体の距離で表現した。心が先か身体が先か。ダンスという魔物に魅せられた“2人の信也”が出会うべくして出会い、互いに補い追求した先にあるその感情は何なのか。
原作者の井上佐藤氏も、完成した本作に対して「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繫がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である『官能』を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画『10DANCE』。原作とはまた違った描かれ方にも注目して頂きつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！」と心酔している。
◆Netflix映画「10DANCE」
男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による漫画「10DANCE」（講談社「ヤングマガジン」連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化する。
W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、社交ダンスに初挑戦した。一方町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木を【10ダンス】の世界に誘う役どころを堂々と演じた。
そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる【10ダンス】の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。（modelpress編集部）
◆原作者・井上佐藤氏コメント全文
最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繫がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である「官能」を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画「10DANCE」。原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！
【Not Sponsored 記事】