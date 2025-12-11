まごうことなき“名品”！【ユニクロ・GU】今年中に手に入れたい！「大人気パンツ」

今おしゃれさんの間で人気を集めているバレルパンツ。裾にかけてゆったりと曲線を描くシルエットが特徴で、一点投入でこなれ見えが期待できます。これから買うなら、【ユニクロ】や【GU（ジーユー）】のプチプラアイテムが狙い目かも。今回は、今こそ挑戦したいバレルパンツをピックアップしました。ワンランク上の冬コーデを楽しみたい大人女性は、ぜひ今年中にゲットして。

なめらかな肌あたり！ ジャージー素材のバレルパンツ

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

樽のようにゆったりとカーブしたシルエットが特徴。公式サイトにて「ハリ感があり、裏面がなめらかな肌あたりでラクにはけるコットンブレンドジャージー素材を使用」と紹介されているパンツは、冬の毎日コーデで手放せなくなりそう。レッグラインを拾いにくいワイドな幅で、気になる下半身のカバーも叶うかも。この時期にピッタリなダークネイビーやダークブラウンをはじめ、全7色という豊富なカラー展開も嬉しいポイント。

防寒も◎ 暖かみのある裏起毛のバレルパンツ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

寒さが増す今の季節には、裏起毛のパンツがぴったり。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」とのことで、しっかりと防寒できそうです。ゆったりと曲線を描くルーズなシルエットがこなれ見えに貢献。スウェットトップスと合わせたカジュアルコーデはもちろん、キリっとしたシャツやテーラードジャケットに外しとして投入するのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ・GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M