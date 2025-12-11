親戚の集まりで「年下なんだから言うことを聞け！」いじめてくる嫌味な親子。私「誰か助けて、、」すると

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

親戚の集まりでいつも嫌味を言ってくるB母と娘のB子。B子は二人きりだと“女王様”に豹変します！ 逃げ回るしかなかった私を救ってくれたのは、まさかの人物でした。

憂鬱な親戚の集まり……私を追い詰める「B母と娘のB子」

これは、A子さんが10代の頃のお話。普段あまり会うことのない父方の親戚が集まる日は、A子さんにとっていつも緊張の時間でした。人見知りもあって、親のそばから離れられずにいたのです。

特に苦手だったのが、B母と娘のB子。B母は、A子さんを見つけるなり、娘のB子に「A子ちゃんと遊びたいの？ 遊んでもらう？」と、話しかけます。当時の私には、無言の圧力のように感じられました……。なんとなく遊ばないといけない雰囲気を感じたA子さんは仕方なく、B子と別室に行くことになりました。

別室で豹変！ B子の「女王様」指令

親たちの目から離れた途端、さっきまでモジモジと大人しかったB子が、まるで“女王様”のように豹変！ 「年下なんだから言うことを聞け」と、次から次へと命令してくるのです。理不尽な要求にA子さんは我慢できなくなり、そっと親元へ避難しました。

「B子ちゃんと遊ばないの？」と聞かれるのが怖くて、遊びに誘われないよう、ひたすら食事に集中することにしました。これなら誰も文句は言わないはず……！ と思っていました。

救世主は「無口な祖父」！？ 意外な助け舟

しかし、その様子を見ていたB母が、またしても嫌味を口にします。「あら、A子ちゃんはご馳走を食べ尽くしちゃうわね」そう言って、自分の娘であるB子のお皿にご馳走をたくさんよそい始めました。「A子ちゃんはもういらないわよね？」とでも言いたげな態度に、A子さんが固まっていると……。