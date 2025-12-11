可愛さ200点ッッ♡【マクドナルド】完売前にゲットせよ！「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、ムーミンたちが帰ってきました。人気を博した第1弾のおもちゃが、11月28日にスタートした第3弾でも再登場しています。早期品切れを予感させる可愛さなので、気になる人は早めにチェックして！

ピンクの箱から広がるムーミンたちの世界

今回のハッピーセットは、パッケージからすでに可愛すぎ！ 淡いピンクのボックスにムーミンやリトルミイなど、おなじみの仲間たちが描かれています。その柔らかなビジュアルに、箱だけでもとっておきたくなる人も多いはず。何が入っているかは開けてからのお楽しみで、まるでプレゼントを開けるようなワクワク感が味わえそうです。

ニョロニョロが主役！ ボート型のヘアコーム

第1弾から人気の「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」が、第3弾で再登場。小さめのサイズ感なので、ヘアコームとしてなら、お子さまとのおままごとに使うのもよさそう。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ニョロニョロが可愛すぎるーーー！！」とメロメロの様子で、インテリアとして飾るにも◎ 自立するので、棚に置くだけでも北欧の空気が感じられそうです。

歯磨きタイムが楽しくなるムーミンホルダー

「ムーミントロール はぶらしホルダー」は、切り株型のスタンドに寄りかかるムーミンがなんとも愛らしいデザイン。貝殻のパネルを手に持ち、歯磨き完了を知らせてくれるギミック付き！ 小さなお子さんの、歯みがきイヤイヤ期にも寄り添ってくれそうな、優しいアイテムです。

実用性も抜群！ 飾っても使っても楽しい

実際に歯ブラシを立ててみると、ムーミンがそっと寄り添ってくれるようです。インテリアとして飾っても違和感のないデザイン性で、お風呂場や洗面台に置くだけで、毎日のケアタイムがちょっと楽しくなりそう。複数個ゲットして、家族お揃いで使うのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里