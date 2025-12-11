寒い時期になると身体を丸める機会が増える猫ちゃんたち。そんな時期に多く見られるようになるものの一つが、足をお腹にしまって座る『香箱座り』。そんな香箱座りを披露する猫ちゃんの光景が、『ある生物』にそっくりだと話題となっています。表示回数は151万回を突破し、「綺麗な香箱座りですね」「おててないないを極めてる」と絶賛の声が寄せられています。

『幻の生物』にそっくりな姿が話題に

Ｘアカウント『ナズナとスズナ』に投稿されたのは、ミヌエットのスズナちゃんが見事な香箱座りをしている光景。この日は、肌寒い日が続く11月下旬だったそう。飼い主さんがスズナちゃんへ目を向けると、そこには前足と後ろ足を綺麗に身体の下にしまって見事な香箱座りをしているスズナちゃんの姿があったといいます。

とても可愛らしいスズナちゃんの香箱座りですが、よく見ると何かに似ています。それは…幻の生物といわれている『ツチノコ』！ふわふわボディの上にまん丸の可愛らしいお顔がちょこんと乗っているその姿は、確かにツチノコにそっくりです。

バリエーション豊富なスズナちゃんの『おててないない』

とても可愛いツチノコ姿を披露してくれたスズナちゃん。 その完璧なフォルムを見て、飼い主さんも『おててないない（極）』と、スズナちゃんの香箱座りを絶賛したといいます。そんなスズナちゃんの香箱座りは、さまざまなバリエーションがあるのだとか。ある日は、右手だけしまい忘れていたり、またある日には、飼い主さんがカーペットと胸の間に指を入れてみたところ、うっとりとした表情を見せてくれたり。

日々さまざまな反応で飼い主さんを楽しませてくれるスズナちゃん。香箱座りが増える季節には、いつもとは違ったスズナちゃんの反応が見られるのが待ち遠しくなってしまいます。

スズナちゃんの見事な香箱座りの光景には、「ツチノコ発見！」「ないないレベル100ですね」「かわいすぎて甘やかしたくなる」とコメントが寄せられることに。

Ｘアカウント『ナズナとスズナ』では、そんなスズナちゃんと兄弟猫のナズナちゃんがたくさんの笑顔を届けてくれますよ。

スズナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

