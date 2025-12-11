¡Ú¥Ç¥ê¥Ø¥ë27Ç¯»Ë¥Á°ÊÔ¡Û¡ÖÎ¢°ú¤¡×¤Î²£¹Ô¤ä¡Ö¥¯¥½µÒ¡×¶È³¦Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡ÈÃÏ¹ö³¨¿Þ¡É
ÃÂÀ¸¤«¤é27Ç¯¡£¸½ºß¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¹ñÆâ¤ÎÀÉ÷Â¯¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶ÈÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶È³¦Á´ÂÎ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Á½Í¤ÎÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç20Ç¯¤ÎÅß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£É÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤¬¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤¿Ï¢ºÜÂè£µ²ó¤ÎÁ°ÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤¿¤Á
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¼°Ò¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ç20Ç¯£²·î°Ê¹ß¡¢É÷Â¯Å¹¤Ç¤ÏÂ¾¤Î»º¶È¤ËÀè¶î¤±¤Æ´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤½Ð¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÒ¿ô¤¬¸º¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌóÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤ËÍ¿¤¨¤¿Èï³²¤Ï¡¢¿ÓÂç¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤À¤±¤Ç¡¢¿·µ¬¤ÎµÒ¤Ï·ã¸º¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿¤·¤Æ¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¼º¶È¤äµÙ¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Â¯¶È³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë°ìÈÌ½÷À¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬¼¡¡¹¤ËµÙ¶È¤·¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÉ÷Â¯¾î¤¬Î®¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÂÔµ¡½ê¤Ï»Å»ö¤òÂÔ¤Ä½÷À¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤Î£³ÇÜ¤ËÃ£¤·¤¿Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³°½Ð¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ÇµÒ¤¬È¾¸º¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºßÀÒ¾î¤Ð¤«¤ê¤¬Æü¡¹Áý¤¨¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ê¶¡µë²á¾ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë¿ÍºÊ¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤Ï¡Ö¤ªÃã¤ò¤Ò¤¯¡Ê£±¿Í¤âµÒ¤¬Íè¤Ê¤¤¡Ë¡×Æü¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¡ÖµÒ¤¬£±¿Í¤À¤±¡×¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££³ÆüÏ¢Â³¤Ç¤ªÃã¤ò¤Ò¤¯½÷À¤â¤¤¤¿¡£³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬½Ð¶Ð¤Ç¤¤º¡¢²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¤É÷Â¯¾î¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¾Å¹¤È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤äÈóÀÜ¿¨¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¤Ê¤É¤È¤Î·ó¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÇä½Õ¤ä¥Ñ¥Ñ³è¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¡Ê°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½÷À¤¬¼ÕÎé¶â¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¡¢Å¹¤òÄÌ¤µ¤º¤ËµÒ¤ò¼è¤ë¡ÖÄ¾°ú¤¡ÊàÎ¢°ú¤á¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¡×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ÏÅ¹¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤¦¤¨¡¢´í¸±¤Ç¤¢¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤ÇÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸·×¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²Ô¤²¤¿½÷À¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ØÌ¾µÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤À¡£¡Ö»ØÌ¾¤ò¤»¤º¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÈÍ·¤Ö¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤«¤é¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢¤Þ¤¿¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£µÒÂ¤ÎÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â²Ô¤²¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Å¹¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºßÀÒ¾î¤Î½Ð¶Ð¤â¡¢Í½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¡£Å¹Â¦¤Ï¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬²Ô¤²¤Ê¤¯¤ÆÅ¹¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÒ¤âÍ¥Àè¤·¤Æ¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ØÌ¾¾å°Ì¤Î½÷À¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»ØÌ¾¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¾Å¹¤Ë°Ü¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â²Ô¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤¿°ÜÀÒ¤¹¤ë¡×¡ÖÅÔ²ñ¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÏÊý¤Ø½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤·¤«¤·¤½¤³¤â¶¡µë²á¾ê¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½÷À¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ô¤²¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÀþ°ú¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µÒÁØ¤âÊÑ²½¤·¤¿
²Ô¤®¤¬·ã¸º¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ¹Â¦¤âÆ±¤¸¤À¡£ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç¤ÏÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ìÉô¤ò²ò¸Û¡¢»Ä¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµëÎÁ¤Î30¡ó¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤ËÁ÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÁ´°÷²ò¸Û¤·¡¢¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á÷·Þ¤ò·ó¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Çä¤ê¾å¤²¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ï¡¢¸½Â¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÒ¤òÀÜµÒ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢LINE¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¤ÎÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
½ÐÄ¥É÷Â¯¤ÎÌ©½¸ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþ¤ÎòôÃ«¤Ç¤Ï¡¢²áÅö¶¥Áè¤ÈÁÛÄê³°¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÅ¹¤ò¾ö¤ó¤À½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Â¾Å¹¤Ç¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤¬¥³¥í¥Ê¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºßÀÒ¾î¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¥¿¥¤¿Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¼ûÍ×¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ë¿ÃÏÊý¤Î¿ÍºÊ¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¥³¥í¥Ê¤À¤«¤é²Ô¤²¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ½Ð¶Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç½Ð¶Ð¤·Â³¤±¤¿½÷À¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶È³¦Æþ¤ê¤·¤¿¿·¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥ÊÆÃ¼û¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤ÉË»¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÏÉ÷Â¯¾î¤ÈµÒ¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë³¹¤«¤é¤â¡¢¿Í¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÒ¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯ÎðÁØ¤ä¼Á¤âÊÑ²½¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤«¤é70Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎµÒÁØ¤Ï40ÂåÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥³¥í¥Ê¤¬ÊÑ¤¨¤¿µÒ¤È¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É
Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢à¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤á´¶¤¸¤Î¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤µÒ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢°Â¤¯¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯Í×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿µÒ¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ê²ñÏÃ¤ò¤»¤º¡¢¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÍ×µá¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É÷Â¯¾î¤Ë¡Ö¥¬¥ÁÎø¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µÒ¤ä¡¢Å¹¤«¤é¡Ö½Ð¶Ø¡Êà½ÐÆþ¤ê¶Ø»ßá¤ÎÎ¬¡Ë¡×¤ò¿©¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ð¤¤µÒ¤â¤¤¤¿¡£ËÜÈÖ¶¯Í×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÆÈ¿È¤«¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â»ØÌ¾¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
È¿ÂÐ¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëµÒ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢»Ò¶¡¤äºÊ¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤á¤Ã¤¤ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¡¢Í·¤ÓÊý¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¶Ø»ß»ö¹à¤äÍðË½¤Ê¹Ô°Ù¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£É÷Â¯¾î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µÒ¡×¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¸Ä¡¹¤ÎµÒ¤È¥Õ¡¼¥¾¥¯¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¤¤µÍ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢É÷Â¯Í·¤Ó¤òÂ´¶È¤·¤¿µÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£µÒ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ýÆþ¤ä¸ÛÍÑ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¡¼¥¾¥¯¤ÇÍ·¤ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´¶À÷¾É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ·¤Ö½¬´·¤¬¾Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÏÉ÷Â¯¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾®È¢¤ÎÏ·ÊÞÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤¬¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¶¹¤¤Å¹Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅö»þÀ¼¹â¤Ë¾©Îå¤µ¤ì¤¿à»°Ì©²óÈòá¤ò¤·¤Å¤é¤¯¡¢Ç»¸üÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿¤¤µÒ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Ï¼õÉÕ¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÂ¾¤ÎµÒ¤Ê¤É¡¢É¬Á³Åª¤ËÊ£¿ô¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ê¤éÀÜ¿¨¿Í¿ô¤ò¡Ö½÷À¤ÈµÒ¤Î£±ÂÐ£±¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ö¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤Í·¤ÓÊý¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍøÅÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤ÎµÒ¤¬¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÎ®¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²È¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Âð¤Ë½÷À¤ò¸Æ¤ÖµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°û¿©¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤Ø¤Î½ÐÈñ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤ÇÍè¤¿ÃËÀ¤¬µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°û¿©Å¹¤¬»þÃ»±Ä¶È¤Ç20»þ¤Þ¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤ò¸Æ¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥í¥ÊµëÉÕ¶â¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤â
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÂ»³²¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï²ÈÄÂ»Ù±çµëÉÕ¶â¤ä»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò»Ùµë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÉ÷Â¯»ö¶È¼Ô¤Ï¤½¤ì¤é¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ç20Ç¯£¹·î¡¢´ØÀ¾¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÎµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÀÉ÷Â¯»ö¶È¼Ô¤ò½ü³°¤·¤¿¤Î¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ê¤É¤ËÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡Öà¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âµëÉÕ¶â¤òáÁÊ¾Ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸¶¹ðÂåÉ½¤Ï30Âå¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤ÏÊÛ¸îÃÄ¤òºî¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¡Ö·ûË¡¤ÎÄê¤á¤ëË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¤ä¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ì¿³¡¢Æó¿³¡¢ºÇ¹âºÛ¤È¤¹¤Ù¤ÆÇÔÁÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÀÉ÷Â¯¶È¤ÏÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤¬¶¦Í¤¹¤ëÀÅªÆ»µÁ´ÑÇ°¤ËÈ¿¤·¡¢¹ñ¤¬µö²Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸øÅª¤ËÇ§ÃÎ¤·¡¢¸øÈñ¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤Þ¤Ç»ö¶È·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤ÎÀ¯ºö¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ä¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ñ¤ÏÀ¯ºöÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤éµëÉÕÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÈÏ°Ï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÀÉ÷Â¯¶È¤Ø¤Î¿¦¶Èº¹ÊÌ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¹ñÌ±¤ËÅù¤·¤¯ºÒ²Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤Îµß¤¤¤Î¼ê¤ÏÅù¤·¤¯º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤ÏÇÔÁÊ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤ä¹ÔÀ¯¤Îº¹ÊÌ¤òÀµÌÌ¤«¤éÌä¤¤Ä¾¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÀÉ÷Â¯º¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ä¡¢¶È³¦¤Î¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
