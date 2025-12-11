サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯開幕（６月１１日）まで、１１日であと半年となった。１１月の親善試合で代表デビューしたオーストリア１部ザルツブルク所属のＭＦ北野颯太（２１）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、Ｗ杯出場への思いを語った。海外初挑戦から５か月で代表入りした超新星は、し烈なメンバー争いに割って入り、初戦に出場すれば日本史上年少４位の２１歳１０か月２日でのＷ杯デビューを狙う。（取材・構成＝森口登生）

目まぐるしい一年を振り返る北野の表情は、充実感に満ちていた。今季はＣ大阪で開幕を迎えると６月までに１９試合４得点４アシスト。活躍が認められ、世界から有望株が集うザルツブルクから声がかかった。移籍後も２２試合４得点５アシストと結果を残すと１１月、日本代表に初招集された。

「正直びっくり。（海外初挑戦から）５か月で代表に入れるとは思っていなかった。欧州に出ることが代表にもつながるんだなと感じた」

１１月１４日の親善試合ガーナ戦（２〇０、豊田ス）で後半３１分から代表デビュー。豊富な運動量と相手ＤＦの背後を突く攻撃センスを随所に見せた。これまで「夢」だった「Ｗ杯で活躍すること」は明確な目標に変わった。開幕まであと半年。意欲は日々、増している。

「次の大会を目指すぐらいのイメージだった。ただ１１月に代表に入れて、今回のＷ杯をしっかり狙えるところまで来たと思っている。チャンスをつかめるかは、これからの自分次第」

成長を求めて渡ったオーストリアでは、Ｊリーグとの違いに戸惑いながらも、成長の糧にしてきた。

「競技が違う感覚だった。日本の方が技術はあるけど、速さ、強さ、身体能力はこちらの方が高い。だから、選手として幅も広がった。身体能力が高い人たちと毎日練習することが、代表での活躍につながる。技術も忘れないように、組み合わせながらやっている」

リーグ序盤にはタックルを受けて右足首を負傷した。ソックスには血がにじみ、担架で運ばれて途中交代。５針を縫う裂傷だった。世界で戦う上で必要な強度と、その必要性を身をもって感じた。

「（裂傷は）めっちゃ痛かった（笑）。でも、いい学び。日本では奪えていた距離がこっちだと遠かったり。足を踏む、蹴るも当たり前みたいな感じなので、感覚の違いは苦労した。一時は対応できずにメンバー外もあった。その時は、練習中から『とにかくいけ』と言われていた」

チームに適応して結果を出すと代表に招集された。緊張、焦りもあった反面、手応えも覚えた。

「練習でも、ガーナ戦でもプレッシャーが早い。緊張もあったので、もっと落ち着いてやりたかった。もう１、２段階レベルアップは必要だけど、焦らず自分を出せれば、やれるという感覚もある」

海外挑戦と代表入り。開幕前から口にしてきた２つの目標を、この１年でかなえた。先を見るのではなく、「今をやり続ける」ことでクリアしてきた。

「うまく行き過ぎな気もするけど、すごく刺激的な２０２５年。ずっと今やらないとっていう考えでやってきた。そっちの考えの方が好き。なるようになると思っている。今できることをしっかりやって、それで達成できなくてもなるようになっていると思っている」

日本代表はＷ杯１次リーグでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）勝者との対戦が決まった。

「ワクワクしている。どの国も強いと思う。まずはしっかり所属チームでアピールして、その舞台に立てるように頑張りたい」

ライバルは多いが、森保監督も「フェアな競争がこれからもっと始まる」と門戸を開いており、結果を出し続ければ逆転でのメンバー入りの可能性も十分。若さ、勢いだけではなく、「今」を大切に努力を積み重ねてきた２１歳が、世界が熱狂する舞台への切符をつかむ。

◆北野 颯太（きたの・そうた）２００４年８月１３日、和歌山・有田市生まれ。２１歳。中学からＣ大阪の下部組織に加入。Ｕ―２３チームで出場した２０年１０月２５日のＪ３、Ｇ大阪Ｕ―２３戦でクラブ最年少１６歳２か月１２日で公式戦デビュー。２２年２月にトップ昇格。Ｊ１通算６８試合８得点を挙げ、２５年６月にオーストリア１部ザルツブルクへ完全移籍。１１月の国際親善試合で日本代表に初招集された。１７２センチ、６０キロ。利き足は右。

◆Ｗ杯直前のアピールでメンバー入りした主な選手（所属は当時）

▽ＦＷ巻誠一郎（千葉） ０５年の「Ｅ―１選手権」でＡ代表に初招集。翌０６年も国際親善試合で得点を重ね、同年のドイツＷ杯のメンバー入り

▽ＦＷ大久保嘉人（川崎） １０年８月就任のザッケローニ監督体制では、１２年２月に代表選出されて以降、招集外が続いた。しかし１３年季に２６得点で得点王に輝き、１４年も絶好調をキープすると同年のブラジルＷ杯でサプライズ招集

▽ＦＷ町野修斗（湘南） ２２年７月の「Ｅ―１選手権」でＡ代表デビュー。大会３得点を挙げてアピールに成功。Ｊ１でも得点を量産すると、ＤＦ中山雄太の負傷辞退による追加招集で同年カタールＷ杯のメンバーに滑り込んだ

◆取材後記 初めての海外生活を「正直めっちゃきつい」と言う北野の表情は明るい。

悪戦苦闘しているのは、言葉の壁。Ｃ大阪時から自主的に英語を学び、現在も週２回語学の授業を受けるが「全然。ホンマにいける（習得できる）気しない」と頭をかいた。

最近は渡欧後初の自炊にも挑戦した。第１弾はシチューで「キューブを使って作って、おいしかった。やってみたら楽しい」と満足した様子。「シチューいけたら、いけるって聞くので（笑）」と次回はカレー作りを計画中だ。

「めちゃくちゃさみしがり屋」と自己分析する北野だが「帰りたいとか言ってられない」。気立ての良い“関西の兄ちゃん感”は残しつつ、ピッチ内外で成長できる環境でたくましさが増したように見えた。（登）