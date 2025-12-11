公開が延期されていた俳優の鈴木福が主演する映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）が２０２６年１月２３日より公開されることが１１日、発表された。同映画は当初今年の１１月２１日より公開予定だったが、２０２５映画「ヒグマ！！」製作委員会は、クマ被害拡大の状況受け、公開延期を発表していた。

同作は「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描く内藤監督最新作。主演を務める鈴木は、夢を持ち大学進学を望むがとある事情で断念。母を支えるため闇バイトに手を染めていくうちにヒグマと対決することになるという数奇な運命を背負った青年を演じる。

同製作委員会は「はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」とコメントし、「この度の公開延期に際し、多くのご意見・ご理解をいただき、深く御礼申し上げます。作品への期待や温かな応援の声を日々いただいていること、そして、関係各社との調整の中で多くの方々から心強いご支援をいただいていることに感謝の気持ちでいっぱいです」と公開を待った人々への感謝をつづった。

「こうした励ましに支えられながら、チーム一同、本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました。そして、本作を新たな気持ちで再始動する節目として、劇場公開日を２０２６年１月２３日に設定いたしました」と報告。同日程に至った経緯について「本作に含まれるスリラー描写や都市生活に潜むリスクといったテーマを、観客の皆さまにフィクションとして適切な距離感で受け止めていただける時期について慎重に検討を重ねた結果、この日程での公開がふさわしいとの判断に至りました」と説明し、公開に向けて「作品の背景や魅力を丁寧にお伝えしつつ、安心してご鑑賞いただけるよう準備を進めてまいります」と記した。

主演の鈴木も「はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます」とコメントした。公開日決定について「クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています。今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています」と安堵（あんど）の思いをつづった。

観客へ向けては「ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」と呼びかけた。

内藤監督も「『ヒグマ！！』の再公開が決定しました。昨今の状況を鑑みると、この作品が完成したことも、公開できることも奇跡のように思います」と思いを明かしている。