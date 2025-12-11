「今年の漢字」は１２・１２発表 ９５年の初回は「震」 過去３０回で最も多い漢字一字は…
日本漢字能力検定協会による恒例の「今年の漢字」は、「漢字の日」の１２月１２日に京都・清水寺で発表される。応募は今月９日で締め切られている。その年の世相を表す漢字として、最も応募が多かった一字が揮毫（きごう）される。
１９９５年からスタートし、過去３０回で最も多いのは「金」の５回。２０００年シドニー大会から１２年、１６年、２１年、２４年と夏季五輪が開催された年に選ばれている。
京都市にある「漢検 漢字博物館・図書館」（漢字ミュージアム）では来年２月２３日まで、これまでのすべての大書が展示されている。
過去３０年の漢字は以下の通り。
１９９５年「震」
１９９６年「食」
１９９７年「倒」
１９９８年「毒」
１９９９年「末」
２０００年「金」
２００１年「戦」
２００２年「帰」
２００３年「虎」
２００４年「災」
２００５年「愛」
２００６年「命」
２００７年「偽」
２００８年「変」
２００９年「新」
２０１０年「暑」
２０１１年「絆」
２０１２年「金」
２０１３年「輪」
２０１４年「税」
２０１５年「安」
２０１６年「金」
２０１７年「北」
２０１８年「災」
２０１９年「令」
２０２０年「密」
２０２１年「金」
２０２２年「戦」
２０２３年「税」
２０２４年「金」