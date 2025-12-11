日本漢字能力検定協会による恒例の「今年の漢字」は、「漢字の日」の１２月１２日に京都・清水寺で発表される。応募は今月９日で締め切られている。その年の世相を表す漢字として、最も応募が多かった一字が揮毫（きごう）される。

１９９５年からスタートし、過去３０回で最も多いのは「金」の５回。２０００年シドニー大会から１２年、１６年、２１年、２４年と夏季五輪が開催された年に選ばれている。

京都市にある「漢検 漢字博物館・図書館」（漢字ミュージアム）では来年２月２３日まで、これまでのすべての大書が展示されている。

過去３０年の漢字は以下の通り。

１９９５年「震」

１９９６年「食」

１９９７年「倒」

１９９８年「毒」

１９９９年「末」

２０００年「金」

２００１年「戦」

２００２年「帰」

２００３年「虎」

２００４年「災」

２００５年「愛」

２００６年「命」

２００７年「偽」

２００８年「変」

２００９年「新」

２０１０年「暑」

２０１１年「絆」

２０１２年「金」

２０１３年「輪」

２０１４年「税」

２０１５年「安」

２０１６年「金」

２０１７年「北」

２０１８年「災」

２０１９年「令」

２０２０年「密」

２０２１年「金」

２０２２年「戦」

２０２３年「税」

２０２４年「金」