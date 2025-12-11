神奈川県葉山町で100年以上続く老舗理容店が今、世界から注目を集めている。ニュース番組『ABEMA Morning』は若き4代目の挑戦を取材した。

【映像】山口太郎さんの“世界一”の技術（実際の映像）

「大正9年創業の100年以上続く店で、親父が3代目、僕は4代目。世界大会で優勝したり海外にも仕事に行ったりしている。手に職の技術はAIでは真似できない技術」（山口理容店4代目店主 山口太郎さん、以下同）

小気味よいハサミの音が響く店内。趣のある落ち着いた空間が、客をリラックスタイムにいざなう。シャンプーの後にはマッサージも。音だけでも癒やされる超絶技巧を披露するのは、山口理容店の4代目・山口太郎さんだ。

この日、東京から来たという親子。誕生日を迎える父親へのプレゼントにと、この理容店を訪れたそうだ。

神奈川県葉山町。すぐ近くの海岸からは江の島も望めるこの地で、100年以上も営業を続ける山口理容店は地元の常連客だけでなく、日本全国からの客でいつも予約が埋まる人気店だ。その評判は海外にまで届いている。

「（外国のお客さんも来る？）めちゃくちゃ来る。YouTubeチャンネルをやっていて、海外の人が見て気持ちよさそうだと。今、非常にインバウンドが多い」

海外で話題となった“もう1つの理由”とは？

海外で話題になっている理由はそれだけではない。今年、日本で行われたマッサージの世界大会に、太郎さんは唯一の理容師として出場した。結果はなんと総合優勝。「マッサージ世界一」に輝いたのだ。するとすぐに世界中から連絡が来た。

「すさまじい反響。パリや台湾、香港、ブルガリアとか、海外からのオファーが非常に多い」

世界一の技を求めて世界中から講習会の依頼が殺到しているほか、現地へ「お店を出さないか」との誘いもあるという。様々な国を訪れた太郎さんは、日本の理容について次のように話す。

「いろいろな国に行ってきたが、日本は世界一。カットの技術、サービス、特にシャンプー、ヘッドマッサージ、顔そり、お客様の癒やしの技術に関しては、日本が一番だと思う。どんどん日本の技術が世界へ行けたらいいなというのはある」

YouTubeやInstagramなど、SNSを駆使して世界へと活躍の場を広げる太郎さん。それを支える一人が、地元・葉山の同級生だ。

この日、髪を切ってもらっていたのは株式会社TARO 取締役の廣瀬裕哉さん。太郎さんが世界進出を見据えて今年立ち上げた会社で、取締役を務めている。

「中学校の同級生で同じバスケ部だった。自分が携わっているHPや集客管理などで手伝えると話が進んだ。お互い古くからの仲のため何を考えているか大体分かるし、『こうしたい』に共感できる思いがたくさんある」（廣瀬裕哉さん）

そして太郎さんの仕事ぶりを見つめているのは、共に店で働く父親、3代目の昌男さんだ。

「（自分のお客さんは）90%以上ほとんど口コミ。それ以外何もない。（息子を見ていると）うまいこと集客しやがんなくらいの思い」（3代目 山口昌男さん）

太郎さんが考える“今後の挑戦”とは？

3代目も認める、太郎さんの時代に合わせた戦略。葉山の店についても、そのレトロな雰囲気を生かした展開を考えているそうだ。

「店の床屋のスペースとは別に食堂や畳の部屋がある。そこをきれいに改装し、ちょっとお酒を飲めておいしいご飯を食べられるような小料理屋にして、床屋と飯屋が合体したような店にしたいなと思っている」（太郎さん、以下同）

受け継いだ伝統に新たな風を吹き込み、理容の技で世界へ。「山口理容店」太郎さんの挑戦は続く。

「理容師の魅力をどんどん発信していって、小さな町の床屋でも世界で活躍できるんだとか、YouTubeでこれだけフォロワーがいるとか、あの人みたいになりたいなという存在になれれば、高校卒業した人が『床屋になろうかな』という夢を抱く人もいるのかなと。そういう存在になれればいいかなと思っている」

（『ABEMA Morning』より）