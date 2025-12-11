¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÄÁª¼ê¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿ÅÝ¤ì¹þ¤à°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¤ª¤è¤½50ÉÃ¤ÎÁÔÀä¥é¥ê¡¼¤¬À¸¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¤Î°ì¥³¥Þ
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3¡¼2 Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê12·î7Æü¡¦ÃË»ÒÂè7Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÔÀä¥é¥ê¡¼¤ÇÁª¼ê¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¡Ä´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À°ì¥³¥Þ
¡¡»î¹ç½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»Ë¤Ë»Ä¤ë¤ª¤è¤½50ÉÃ´Ö¤ÎÁÔÀä¤Ê¥é¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¾¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢SNS¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬Åê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç3000Ëü²óÄ¶¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡£¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥é¥ê¡¼¤Þ¤¸¤Çáã¤ì¤¿¡×¡Ö°ìÎ®¤ÎÁª¼êÃ£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¬¥Á¤Ê¥é¥ê¡¼¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î7Æü¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè7Àá¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¡¢Asue ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿6781¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½ªÈ×¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢Âè5¥»¥Ã¥È13¡½10¤Î¾ìÌÌ¡¢ÂçºåB¤Î¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¹¶·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥é¥ê¡¼¤Ï10±ýÉü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·ãÆ®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÅìµþGB¤Î¥ì¥Õ¥È¤«¤é¸åÆ£Î¦æÆ¤¬Êü¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ìó50ÉÃ¤ËµÚ¤Ö¥é¥ê¡¼¤¬·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¥í¥Ú¥¹¡¢À¾»³ÂçæÆ¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¡£¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¤È¸Æ¤Ù¤ë°ìÏ¢¤Î¹¶ËÉ¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸ÆµÛ¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ì£ÊýÁª¼ê¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´¿´î¤·¡¢´ÑµÒ¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Î±ÇÁü¤ÏSV¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç3000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥é¥ê¡¼¤Þ¤¸¤Çáã¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤È¥í¥Ú¥¹¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤à¤Ã¤ÆÁêÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö°ìÎ®¤ÎÁª¼êÃ£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¬¥Á¤Ê¥é¥ê¡¼¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤¥é¥ê¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥á¥¬¥é¥ê¡¼¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÅÁÀâÄ¶Àä¿Àµ»¥í¥ó¥°¥é¥ê¡¼¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¤âÀ¨¤¤¤ó¤À¤¾¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢»î¹ç¤«¤é¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏÂçºåB¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê3¡½2¤Ç¾¡Íø¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë