ティッシュを洗濯機に入れ台無しに…「柔軟剤・ゴム手袋・スポンジ」を使うならどれが簡単？検証で分かった最適な取り方

洗濯機を開けた瞬間、目に飛び込んできたのは服についた白い点々…。ポケットに入れたままのティッシュと一緒に洗ってしまった時のショックは大きい。

服やタオルの裏表全体に万遍なく広がり、そのまま乾かしてしまうとなかなか取れない厄介な存在だ。

そんな“悲劇”に見舞われたとき、どう対処するのが正解なのだろうか？ YouTubeチャンネル「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」さんの動画「【ライフハック】うっかりティッシュを洗濯したときの除去方法3選」から、おすすめの方法を紹介したい。

この動画で検証でしたのは「柔軟剤」「ゴム手袋」「食器用スポンジ」を使って、実際に服に付いたティッシュを取るというものだ。

“柔軟剤のみですすぐ”で再付着を防止

最初に試したのが“柔軟剤のみですすぐ”。

柔軟剤には静電気を抑える性質があり、ティッシュが剥がれやすくなる。さらに、衣類の表面をコーティングすることで、再付着を防ぐ効果が期待できるという。

動画では、ティッシュがこびりついたTシャツを柔軟剤たっぷりの水が入ったバケツに投入。しゅんぺいさんがTシャツを揉むようにしてすすいでいくと、水の中には剥がれ落ちた大量のティッシュ片が浮いている。



そしてバケツからTシャツを取り出すと、パッと見ただけではティッシュが付いていたことが分からないほど綺麗になっている。

脱水した状態でもう1度確認しても、大きなティッシュ片は見当たらず…。完全に取り切れるとまで言えないが、しゅんぺいさんは「最終的にコロコロをかければ解決しそうなレベルかな」と、その仕上がり具合に驚くほどだった。

“ゴム手袋”は便利だが注意点も

次に試したのが“ゴム手袋でさする”。

ゴム手袋独特のざらざらした「質感」を利用して摩擦で取っていくというものだ。しゅんぺいさんが脱水したTシャツを台の上に広げ、ゴム手袋をはめた手で軽くさすっていくと…。

「思ったより簡単に払えますね。付着が甘いのかな。ゴム手袋でやったら結構簡単に取れますね」



想像していた以上に、簡単にティッシュが取れているよう。またゴム手袋の質感であれば「洋服を傷めることも考えにくい」とのことで、その点でも安全に作業ができるかもしれない。

ただ細かい粒まで取り切るのは難しいなどのデメリットもある。



「大量の洋服を一つずつ全部やっていくとなると時間がかかるかな。すぐにこの洋服だけ着る必要があるときに手軽に使えそうな方法なので、これはこれで便利です」

“スポンジで擦る”が1番？

最後は、“スポンジで擦る”方法。使うのは食器洗い用のスポンジ（目の粗い面）で、原理はゴム手袋と同じ。

実際に、Tシャツを押さえながらスポンジでさっと擦ると、ティッシュが勢いよく取れていく。



「結構、飛んでいきます。１番綺麗かも。細いティッシュの破片まで取り切れる」と好印象の様子。シャツにティッシュが付いていた形跡がわからなくなるほどの手応えを感じたようだ。

ただし食器洗い用スポンジは硬いものもある。力強くやりすぎると服を傷つけたり毛玉の原因になったりするので注意してほしい。

検証で分かった「最適な取り方」

３つの方法を試したしゅんぺいさんは、それぞれの特性についてこのように紹介

・柔軟剤：1番楽で広範囲に効果的。手軽にできるという意味で「柔軟剤ですすぐ」という工程は必須。

・ゴム手袋：想像以上に取れてとても効果的。ただ、たくさんの衣類を一つ一つやるとなると時間がかかるのと、細かい粒までと取り切るのは難しい印象。

・スポンジ：ゴム手袋を使うよりはおすすめ。軽いので作業をしていてもストレスを感じず素早くできる点が良い。

最後に、この特性を踏まえた上で導き出された「最適な取り方」がこの３ステップとなる。



1. 柔軟剤ですすぐ：慌てずにまずは洗濯機に柔軟剤を入れ、改めて「すすぎ＋脱水」。

2. 乾かす ：一度しっかりと干して乾かす。

3. 擦る： 残った細かいティッシュを、ゴム手袋やスポンジ、あるいはコロコロ（粘着ローラー）を使って取り除く。





もし洗濯機でティッシュを洗ってしまっても、絶望せずにこの手順を試してみてはどうだろうか。