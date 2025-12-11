生後60日の赤ちゃん犬を迎えてから、7歳の大型犬がいつも遊び相手になってくれて…？赤ちゃん犬が生後150日になるまでの様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で110万回再生を突破しています。

【動画：生後60日の赤ちゃん犬と7歳の大型犬→一緒に成長した結果…尊すぎる『90日後の光景』】

一緒に遊ぶ赤ちゃん犬と大型犬

TikTokアカウント「mikaewatanabe」に投稿されたのは、トイプードルの「みるく」ちゃんがお姉さんゴールデンレトリバーの「蘭」ちゃんと一緒に成長してきた様子です。

お迎え当時のみるくちゃんは生後60日の赤ちゃんで、すでに７歳の蘭ちゃんとは歳の差があったそう。もちろん体格差もすごくて、みるくちゃんの体と蘭ちゃんのお顔が同じくらいの大きさだったとか。しかし蘭ちゃんが積極的に遊びに誘ってくれたため、みるくちゃんは大喜び！

みるくちゃんは臆することなく蘭ちゃんにじゃれつき、ワンプロを楽しんでいたそうです。そして最後は蘭ちゃんの頭にお手々を乗せて立ち上がり、「勝った！」と誇らしげなお顔に。手加減してくれる蘭ちゃんの優しさと、みるくちゃんの無邪気な姿にほっこりします。

遊んでもらいながらすくすく成長

その後も、みるくちゃんは蘭ちゃんに遊び相手になってもらいながら、元気にすくすく成長していきました。生後72日目には寝転んでくつろいでいる蘭ちゃんのお顔に乗っかり、生後100日目には蘭ちゃんの背中にぴょんと飛び乗るというように、年下なのにやりたい放題！

一方の蘭ちゃんはみるくちゃんに何をされても怒らずに受け止め、成長を温かく見守ってくれていたそう。

90日後の変わらぬ光景

生後150日になると、みるくちゃんもずいぶん体が大きくなって、赤ちゃんらしさが抜けました。そろそろ中身も大人になってきて、お姉さんへの遠慮や気遣いを覚えたかと思いきや…？

なんとみるくちゃんは、相変わらずやりたい放題！蘭ちゃんに思い切り飛びかかり、お迎えした頃と同じように全力でワンプロを楽しんでいるそう。ちなみにもう1匹のお姉さんであるチワワの「雪」ちゃんは、そんな2匹の様子をドン引きしながら見ているとのこと（笑）。

3ヶ月経ってもやっていることが全く変わらない2匹は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。これからもずっと仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

この投稿には「可愛すぎる」「ずっと見ていたい」「優しいお姉ちゃんがいて最高だね！」「チワワが引き気味で見てる感じが余計面白い」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃん＆蘭ちゃん＆雪ちゃんは、本当の姉妹のように仲良く暮らしているそう。三姉妹の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mikaewatanabe」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mikaewatanabe」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。