普段は優しい母犬に初めて怒られた赤ちゃん柴犬。その後の生まれて初めて反省する姿が大きな反響を集めています。話題の投稿は18万回再生を突破し「ちゃんと分かってるね」「ヨシヨシしてあげたい」「ふわもこ…♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：母犬にちょっかいをかけた赤ちゃん犬→叱られてしまった瞬間に…生まれて初めて『反省』をする様子】

よちよち♪２匹の赤ちゃん柴犬

TikTokアカウント「kuropicozo」に投稿された柴犬親子のワンシーンが話題を集めています。投稿主さんのお宅には、2匹の柴犬の子犬がいます。やっと歩き始めた子犬たち、おぼつかないよちよち歩きは何とも微笑ましい光景です。

そのうちの1匹が母犬の方へとトコトコ歩き始めたそう。まだまだお母さんのそばにいたいのでしょう。しかし母犬はごはんを食べている最中だったといいます。

母犬に怒られた子犬は…？

無邪気に近づく子犬ですが、母犬は『ヴゥ～』と鼻にしわを寄せて威嚇モードに。それでも距離を縮めてくる子犬…。食事の最中にちょっかいをかけられた母犬は、ついにわが子に顔を寄せ叱ったといいます。

そのとたん、子犬は気まずそうな顔でそそくさとその場を退散したのだとか。お母さんの視界に入らないように後ろに回り込み、おもむろにおすわり…。先ほどまでの無邪気な様子はみじんもなかったそうです。

生まれて初めての反省

少し首をうなだれ一点を見つめている姿は反省ポーズそのもの。叱られたことをしっかり理解しているのでしょう。母犬はたとえ飼い主さんにごはんを取られても一切怒ることはないそうなので、これは子犬への教育的指導です。

普段は子煩悩で面倒見の良いお母さんも、犬社会の序列を教えることは子犬にとって必要不可欠。母親の厳しくもあたたかな愛情を一心に受けて、子犬たちはスクスクと成長することでしょう。

この投稿には「見習いたいしつけ」「ちゃんと反省しててエライ」「優しいガウガウ」といったコメントが寄せられました。犬も人間もお母さんという存在は偉大なものですね。

TikTokアカウント「kuropicozo」には、子犬たちのコロコロ愛くるしい姿が投稿されていますよ。母犬との尊い日常もご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuropicozo」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております