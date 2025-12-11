10日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節でレアル・マドリードとマンチェスター・シティが対戦し、2-1でシティが勝利を収めた。



ビッグクラブ同士の注目対決となったこの試合は、キリアン・ムバッペが先発を外れたレアルが先手を奪う。28分、自陣でアルバロ・カレーラスがボールを奪ったところからカウンター攻撃を仕掛け、ボールは右サイドのロドリゴに。そしてドリブルでペナルティエリア内に侵入したロドリゴがゴール前右斜め45度の位置から放ったシュートが逆サイドのサイドネットに突き刺さり、レアルが先制する。





しかし、シティもすぐさま反撃に転じる。35分、コーナーキックの場面でニコ・オライリーがゴール前のこぼれ球を押し込んで同点に追いつくと、43分にはアーリング・ハーランドがレアルのアントニオ・リュディガーに倒されて得たペナルティキックを自ら決めて逆転に成功。シティが1点リードで前半を折り返す。1点を追う展開となったレアルは、後半に入ると攻撃のギアを上げて攻勢に転じる。しかし、ジャンルイジ・ドンナルンマを中心としたシティ守備陣を崩すことができない。終盤84分には途中出場のエンドリッキがクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなどレアルは最後までシティゴールに迫ったが、結局同点までには至らず2-1でタイムアップを迎え、シティが敵地で貴重な勝ち点3を手にした。［スコア］レアル・マドリード 1-2 マンチェスター・シティ［得点者］レアル・マドリードロドリゴ(28)マンチェスター・シティニコ・オライリー(35)アーリング・ハーランド(43)