アーセナル、マドゥエケ2発＋マルティネッリでCL6連勝を達成！ 5度目のクリーンシートでリーグフェーズ首位堅持
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節、クラブ・ブルージュとアーセナルの試合が行われた。
プレミアリーグと同じく首位を走るアーセナルだが、負傷者が続出。センターバックにMFのノアゴーを起用する布陣で臨む。一方クラブ・ブルージュもGKミニョレがアップの際に負傷したという情報が入り、ファン・デン・フーベルがゴールマウスを守ることになった。
開始3分でウーデゴーの強烈な左足がブルージュのゴールを襲うなど、序盤からペースを握ったのはやはりアーセナル。しかし次第にブルージュはミドルプレスの圧力を強め、球際での強さも見せるようになっていく。
ブルージュも右サイドのフォルブスの仕掛けを活かしてチャンスを作り出そうとする。37分にもカウンターからフォルブスがカットインしシュートに持ち込むが、GKラヤの正面でセーブされる。39分にはスタンコビッチがスペースを突いてきわどいシュートを放つも、ゴール右に逸れていった。43分のツォリスのシュート、44分のスタンコビッチのシュートもラヤにセーブされ、前半は0-1で終了する。
後半立ち上がり47分に、アーセナルに追加点が生まれた。左サイドからスビメンディのクロスが入ると、マドゥエケがファーで頭で合わせてネットを揺らす。
そして56分にはマルティネッリが左からのカットインを見せ、ファーサイドにシュートを突き刺してアーセナルがリードを3点に広げた。大きなリードを得たなかで、アルテタ監督はカラフィオーリ、そして久々の出場となるジェズスをピッチに送り出す。
ブルージュもコーナーキックなどからゴールに迫る場面を作るが、点差を詰めることができずに時間が過ぎていく。73分には角度のないところからフーロが中にボールを送り、ラヤの弾いたボールがゴール正面に流れていくが詰めきれなかった。
押され気味となるアーセナルだが、79分にはジェズスのシュートがクロスバーを叩く場面も。83分にはホワイトに代えて16歳のサルモンをデビューさせる。アディショナルタイムにも交代出場のヌワネリが惜しいシュートを放つがゴールならず。そのまま笛となり、アーセナルが無傷のリーグフェーズ6連勝を達成した。
［スコア］
クラブ・ブルージュ 0-3 アーセナル
［得点者］
アーセナル
ノニ・マドゥエケ（25、47）
ガブリエウ・マルティネッリ（56）