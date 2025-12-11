床に布団で寝る人が毎晩吸い込む…ハウスダストの恐怖

もう一つの脅威

床にたまる見えないホコリ

畳でもフローリングでも、床に敷き布団を敷いて眠っていると、共通して考えられるマイナスポイントがあります。

眠っている間に、ホコリを吸い込みやすいのです。

寝室はホコリが多い

そもそも布団などの寝具からはホコリが出やすいものです。リビングよりも寝室のほうがホコリは多いという報告もあります。

起きている間、ヒトの動きに応じて細かいホコリは、あちらこちらに高く舞い上がっています。そして、夜を迎えて活動が控え目になると、ホコリは徐々に低いところに落ちてたまっていきます。

健康被害が生じることも

そこにはアレルギー反応のもととなる花粉やハウスダストなどが含まれていることもあります。

床にじかに敷き寝具を敷いて寝ていると、低いところにたまったホコリを寝ている間に吸い込み、健康被害が生じることも考えられるのです。

健やかな眠りのための最終結論

床のかたさを感じる“床つき感”を避けるには、厚み8cm以上の敷き寝具を使うのが目安ですが、その高さでもホコリの吸い込みを防ぐには不十分です。

アレルギー反応を起こしやすい人は、ベッドフレームに敷き布団やマットレスを置いて寝るなど、眠っているときにホコリをできるだけ吸わないように気をつけてください。

