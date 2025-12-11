元TOKIOの山口達也（53）が9日、Xを更新。「孤独からの脱却〜人生をあきらめない〜」をテーマにした講演会での様子に反響が寄せられている。

【映像】講演会を開催・山口達也さんの近影（複数カット）

2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表した山口。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と、明かしていた。2024年11月には、一般女性と結婚したことを報告した。

Xでは、「依存症全般」に対する講演活動の様子のほか、ジムで激しいトレーニングに励む動画など、日常の様子を発信してきた。

“人生をあきらめない”講演会での最新ショット

2025年12月9日の投稿では、「メンタルヘルス講演会にて『孤独からの脱却〜人生をあきらめない〜』をテーマにお話させていただきました。メンタルの整え方について参考になれば幸いです。どうもありがとうございました！」とつづり、講演会での様子を披露している。 この投稿にファンからは、「人生を諦めない 簡単なようでとても難しいですよね」「タイトルの言葉だけで胸がぎゅっとして…講演の空気が少し伝わってきました」「熱いメッセージありがとうございました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）