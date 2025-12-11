試合中の公開プロポーズも話題に！“サッカー女神”と呼ばれた韓国女子アナ、自らの言葉で結婚を報告

アナウンサーのクァク・ミンソンが、サッカー選手ソン・ミンギュ（全北現代）との結婚を改めて報告した。

12月10日、クァク・ミンソンは自身のインスタグラムを通じてウェディング写真とともに長文を掲載し、自らの言葉で結婚を伝えた。

彼女は「漠然としていたその日が、私にも訪れた」とし、この冬に結婚式を挙げると伝えた。

公開されたウェディングフォトの中で2人は、お互いを優しく見つめたり、サッカーボールを小道具として使ったりするなど、愛情あふれる姿を見せていた。特にタキシードとウェディングドレスを着た2人の“美男美女カップル”のビジュアルが目を引いた。

今年5月3日、Kリーグの試合でゴールを決めたソン・ミンギュは、カメラを見ながら片膝をつき、指輪を捧げるようなパフォーマンスで注目を集めた。これについて彼は、「彼女にプロポーズするセレモニーだった」と説明し、年末に結婚する予定であることを明かした。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）ソン・ミンギュ（左）とクァク・ミンソン

クァク・ミンソンは、結婚相手であるソン・ミンギュについて「外見は限りなく純粋で明るいが、内面は深く思いやりがある人」とし、「その心に、いつも私が歩みを止めてしまう」と深い信頼を示した。

続けて「自分の仕事には情熱的で厳しいが、失敗を振り返り前へ進むために変化できる人」とし、「何よりも他人のために喜んで涙を流し、手を差し伸べる情と正義があり、彼を尊敬するようになった」と結婚を決めた理由を説明した。

クァク・ミンソンは「長い時間積み重ねてきた愛を、結婚という名前でつないでいこうと思う」とし、「多くの方に応援していただき、祝福していただいた分、これからの人生を感謝と分かち合いで生きていく」と誓いを伝えた。

結婚後の活動計画についても言及し、「この10年間専念してきた放送活動も、これからも変わらず続けていく」とし、「個人的にもより成長し、成熟した姿でご挨拶していきたい」と付け加えた。

“サッカーの女神”と呼ばれ、eスポーツおよびスポーツアナウンサーとして活躍してきたクァク・ミンソンは、12月20日に元韓国代表FWで7歳年下のソン・ミンギュと結婚式を挙げる予定だ。

◇クァク・ミンソン プロフィール

1992年3月4日生まれ。韓国・大田出身、身長164cm。淑明（スンミョン）女子大学のメディア学部を経て、2016年にMTNのアナウンサーとしてデビュー。2019〜2020年はゲーム専門チャンネル「SPOTV GAMES」所属でアナウンサーを務め、現在はSTARITエンターテインメントに所属している。自身のインスタグラムでサッカーチームのユニホームを着用した写真をたびたび投稿することから、“サッカー女神”の愛称で人気。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務める。