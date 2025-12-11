新たなエンジン選択肢とSVグレード追加

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、『レンジローバー・スポーツ』の2026年モデルの受注を開始した。

2026年モデルでは、4.4L V8ツインスクロールターボチャージドガソリンエンジン搭載のマイルドハイブリッドモデル『P530』が新たにラインナップに加わった。



ランドローバー・レンジローバー・スポーツSVカーボン（2026年モデル） ジャガー・ランドローバー・ジャパン

また、これまで特別仕様車『レンジローバー・スポーツSVエディション・ワン』、『エディション・ツー』として限定的に導入されていた、最高出力635psの『SV』グレードがカタログモデルとして加わった。この『SV』グレードは、『SVブラック』、『SVカーボン』の3モデルで構成される。

『レンジローバー・スポーツ』2026年モデルの価格は、1258万円（レンジローバー・スポーツS D300）から2476万円（レンジローバー・スポーツ・カーボンP635）となっている。

『SV』グレードとビスポークサービス

2026年モデルよりレンジローバー・スポーツに新たに追加された『SV』グレード。

『SVブラック』は、専用色の『ナルヴィックブラック』のボディカラー、『ボディ同色カーボンボンネット』、『グロスブラック・アロイホイール』、『ブラックSVバッジ』、『エボニーパーフォレイテッドウィンザーレザーシート』などを装備し、内外装をブラックで統一したスタイルが特徴的なモデルだ。



ランドローバー・レンジローバー・スポーツSVカーボン（2026年モデル） ジャガー・ランドローバー・ジャパン

一方、『SVカーボン』は、カーボン製を標準装備することで軽量化を図り、ハンドリングや加速性能、乗り心地などのパフォーマンスを追求したモデルとなっている。

また、これまで『レンジローバー』向けに展開されていた『SVビスポークサービス』が『レンジローバー・スポーツ』向けに初めて導入された。

このサービスでは内外装のカラーからトリム、ディテールの仕上げや素材まで、幅広いパーソナライゼーションが可能となっている。

『SVビスポークサービス』を選択できるのは、『オートバイオグラフィー』、『SV』、『SVブラック』、『SVカーボン』グレードとなっている。