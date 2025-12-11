フレッシュネスバーガーの期間限定“黒毛和牛ダブル&トリプル”が贅沢すぎる♡

フレッシュネスバーガーから、黒毛和牛の旨みをとことん味わえる濃厚バーガーが期間限定で登場します。現在販売中の「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」に、黒毛和牛パティを増量したダブルとトリプルが2025年12月17日（水）より発売♡国産黒毛和牛100％の贅沢な味わいに、京都の伝統食材である九条ネギと西京味噌の香りが重なり、冬にぴったりの“ごちそうバーガー”に仕上がっています。短い販売期間なので、お見逃しなく♪

黒毛和牛パティの濃厚な旨みを堪能

今回登場するのは、黒毛和牛パティを贅沢に使用したダブル（1,680円）とトリプル（2,280円）の2商品。

赤身と脂身のバランスにこだわった国産黒毛和牛100％のパティは、噛むほどに旨みが広がるジューシーな味わいが特長です。

焼き上げた瞬間に立ち上る香ばしい香りと、食べごたえたっぷりのボリューム感に思わず感動♪肉の旨みが重なるリッチな味わいは、寒い季節にこそ食べたくなるご褒美感にあふれています。

九条ネギ×西京味噌の和の深みが魅力

旬の九条ネギは提供前に軽くグリルすることで、シャキッとした食感と甘みをより引き立てる仕上がりに。

さらに、上品な甘みと深いコクを持つ西京味噌ソースが黒毛和牛のおいしさをまろやかに包み込み、和の調和が際立つ味わいが完成します。

濃厚ながらしつこさのない味わいで、最後の一口まで満足感が続くのが魅力。見た目にも圧巻のダブル＆トリプルは、肉好きにはたまらない一品です。

販売期間は約1か月！今だけの味わい

ダブルとトリプルの販売期間は2025年12月17日（水）から2026年1月13日（火）まで。全国のフレッシュネスバーガーで展開されます（※球場店舗・動物園店舗除く）。

期間内でも店舗により品切れとなる場合があるため、見つけたら早めのチェックがおすすめ♡贅沢な冬の味覚を楽しめるこの機会をぜひお見逃しなく。

心まで満たされる“冬のご褒美バーガー”♡

フレッシュネスバーガーから登場するダブル＆トリプルは、黒毛和牛の旨みと京都の食材が織りなす特別感あふれるバーガー♡

九条ネギの香り、西京味噌ソースのまろやかさが肉の旨みと調和し、冬にぴったりの贅沢な味わいを演出します。

販売期間は約1か月と短めなので、気になる方は早めの来店が◎。寒い季節のご褒美に、心もお腹も満たされる“極上の一品”を堪能してみてください♪