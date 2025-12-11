双子の赤ちゃんの呼吸がつくる“平和の波”、泳ぐアヒルに「なんだこれ！かわいすぎだろ」「尊い映像をありがとう」
双子の赤ちゃんのお腹の上にあひるのおもちゃを乗せ、呼吸に合わせてぷかぷかと揺れる様子を撮影した動画がThreadsに投稿され、話題を集めている。投稿したのはぼぼ。さん（@kaijyu_bobo）。この動画には69万表示、3.2万いいねが集まり、「ぷかぷか具合が絶妙ですね」「なんだこれ！かわいすぎだろ」「こんな尊い映像をありがとう…」「あーかわいい あーしあわせ」などと癒やしの声が相次いだ。妊娠中から「絶対にやってみよう」と思っていたという撮影の裏側について、母親に聞いた。
――この呼吸確認の方法を試してみようと思ったきっかけは何でしょうか。
「妊娠中にSNSで見かけて、可愛すぎたので産まれたら絶対にやってみよう！と思っていました。双子だし２倍可愛いかなと期待していました」（ぼぼ。さん）
――双子のお子さんのうち、特に愛らしかったり、予想外のリアクションを見せたりしたのはどちらのお子さんでしたか。
「奥にいる弟の方ですね。YouTube見ていただけたらわかりますが、手前の兄は寝ていて奥の弟は最初暴れてました。キックしまくって、アヒルが飛んでいってました」
――投稿に登場したアヒルのおもちゃは、普段からお子さんたちのお気に入りなのでしょうか。
「妊娠前に主人と行ったお祭りのスーパーボールすくいで連れて帰ってきたアヒルです。お風呂や洗面所に数匹飾ってありました」
――この動画をSNSに投稿した後、視聴者からはどのような反響が寄せられましたか。
「可愛い！の声をたくさんいただきました。真似したいから手前の布が何か教えてくださいって言われることも多かったです」
――この方法を試す上で、特に工夫した点や安全に配慮したことはありますか。
「2人を並行に寝かしつけして、手前に波を置くのが工夫した点です。安全面ではアヒルに頼りすぎず、いつも通り見守りはちゃんと行っています」
