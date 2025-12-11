桃井かおり、食パントースト×目玉焼き“オーソドックス”な朝ごはんに反響「最高なモーニング」「おいしそうね」
俳優の桃井かおりが9日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、オーソドックスな朝ごはんを披露した。
【写真】「最高なモーニング」トーストや目玉焼きなど“オーソドックス”な朝食メニューを披露した桃井かおり
最近の投稿で、夫が風邪をひいていることを明かしていた桃井。この日は「未だ風邪ひき亭主なり」と夫の様子を伝え、「人参ジンジャースープ 目玉焼きとほうれん草プチトマトもトースト気分変えてこんな朝食ならたべるべ〜」と、ペアのカップに注がれた人参ジンジャースープや食パンのトースト、目玉焼きが並んだ食卓の写真を投稿した。
コメント欄には「最高なモーニング」「おいしそうね」「素晴らしい奥さん」「人参ジンジャースープの効果がありますように」など、さまざまな声が寄せられている。
