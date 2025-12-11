スヌーピーデザインの「FEILER」冬コレクションが12月12日に再販！完売した「クッキー」と「ファニーフェイス」全6アイテム
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」と「FEILER(フェイラー)」の大人気コラボレーション、2025年ウィンターコレクションの第2弾販売が、2025年12月12日(金)正午から実施される。2025年11月26日の第1弾で即完売となったアイテムを、入手できるチャンス！
【画像】スヌーピーデザインのFEILER冬コレクション
FEILERといえば、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸であるシュニール織を代表するライフスタイルブランド。熟練した職人が何十もの工程を経て丁寧に織り上げる独自の技術は、ソフトな肌触り、高い吸水性、そして鮮やかで美しい発色を実現。一度手にすると手放せなくなる逸品として、幅広い世代から支持されている。
■「メニーメニークッキー」はお腹いっぱいのスヌーピーがキュート
今回のウィンターコレクションは、まったく異なる魅力を持つ2つのデザインで登場。まず注目したいのが、スヌーピーの大好物をテーマにした「メニーメニークッキー」シリーズ。チョコチップクッキーをはじめ、色とりどりのクッキーに囲まれて、お腹いっぱい幸せそうなスヌーピーの表情がたまらない。
このシリーズでは、「ハンカチ」(2970円)、「巾着」(8250円)、「ポーチ」(7700円)の3アイテムを展開。特に注目なのが「ポーチ」で、引き手には星型クッキーを連想させるキュートなチャームがあしらわれている。内側生地はチョコレートをイメージしたダークブラウンのギンガムチェックで、甘い世界観を細部まで表現。仕切りがついているため、コスメや小物の整理整頓もはかどりそう。
■初登場のマルチケースも！「ファニーフェイス」シリーズ
もうひとつのデザイン「ファニーフェイス」は、スヌーピーの喜怒哀楽の表情が楽しい、遊び心満載のシリーズ。ブラックをベースに、表情を引き立たせるカラフルなモチーフがアクセントになっており、ポップでありながら大人っぽさも感じられる絶妙なバランスに仕上がっている。
こちらのシリーズは、「ハンカチ」(2970円)、「マルチケース」(1万2100円)、「ボトルポーチ」(1万1000円)がラインナップ。目玉は、なんといっても「おかいものSNOOPY限定FEILER」コラボ史上初となる「マルチケース」だ。中身が見えるメッシュポケット、ペンホルダー、カードポケットなど、実用的な機能が充実。母子手帳ケースやパスポートケース、通帳ケースとしても活躍する万能アイテムで、キリッとしたブラックベースのデザインは男女問わず使いやすい。
第2弾販売は、2025年12月12日(金)正午より「おかいものSNOOPY」にて実施。購入は各アイテム1人1点限りで、カートに入れただけでは商品確保にならないため、「ご注文完了」ボタンを押すまで気が抜けない。第1弾がわずかな時間で完売したことを考えると、狙っているアイテムがある人は、正午ジャストのアクセスがマスト。年末年始のギフトシーズンを前に、この機会を逃さないようにしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピーデザインのFEILER冬コレクション
■「メニーメニークッキー」はお腹いっぱいのスヌーピーがキュート
今回のウィンターコレクションは、まったく異なる魅力を持つ2つのデザインで登場。まず注目したいのが、スヌーピーの大好物をテーマにした「メニーメニークッキー」シリーズ。チョコチップクッキーをはじめ、色とりどりのクッキーに囲まれて、お腹いっぱい幸せそうなスヌーピーの表情がたまらない。
このシリーズでは、「ハンカチ」(2970円)、「巾着」(8250円)、「ポーチ」(7700円)の3アイテムを展開。特に注目なのが「ポーチ」で、引き手には星型クッキーを連想させるキュートなチャームがあしらわれている。内側生地はチョコレートをイメージしたダークブラウンのギンガムチェックで、甘い世界観を細部まで表現。仕切りがついているため、コスメや小物の整理整頓もはかどりそう。
■初登場のマルチケースも！「ファニーフェイス」シリーズ
もうひとつのデザイン「ファニーフェイス」は、スヌーピーの喜怒哀楽の表情が楽しい、遊び心満載のシリーズ。ブラックをベースに、表情を引き立たせるカラフルなモチーフがアクセントになっており、ポップでありながら大人っぽさも感じられる絶妙なバランスに仕上がっている。
こちらのシリーズは、「ハンカチ」(2970円)、「マルチケース」(1万2100円)、「ボトルポーチ」(1万1000円)がラインナップ。目玉は、なんといっても「おかいものSNOOPY限定FEILER」コラボ史上初となる「マルチケース」だ。中身が見えるメッシュポケット、ペンホルダー、カードポケットなど、実用的な機能が充実。母子手帳ケースやパスポートケース、通帳ケースとしても活躍する万能アイテムで、キリッとしたブラックベースのデザインは男女問わず使いやすい。
第2弾販売は、2025年12月12日(金)正午より「おかいものSNOOPY」にて実施。購入は各アイテム1人1点限りで、カートに入れただけでは商品確保にならないため、「ご注文完了」ボタンを押すまで気が抜けない。第1弾がわずかな時間で完売したことを考えると、狙っているアイテムがある人は、正午ジャストのアクセスがマスト。年末年始のギフトシーズンを前に、この機会を逃さないようにしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC