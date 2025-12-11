好き＆行ってみたい「新潟県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「八坂神社」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「新潟県の寺社仏閣」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「八坂神社マニアとしては各地の八坂神社に興味があります」（40代男性／佐賀県）、「縁結びの御利益があると有名なので行ってみたいです」（50代女性／山口県）、「新潟旅行で行って美しかった」（20代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「越後国の一宮 弥彦山のパワーと清らかな空気 大鳥居が圧巻」（50代男性／神奈川県）、「自然豊かな境内が魅力的であり、歴史や文化を感じながら参拝できるため、心落ち着く時間を過ごせる場所だから」（30代女性／石川県）、「ロープウエイで上まで登れば綺麗な景色が一望できるから」（40代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「新潟県の寺社仏閣」を紹介します！
2位：八坂神社／38票2位は「八坂神社」でした。上越市にある八坂神社は、長い歴史を持つ格式ある神社。諏訪社、日吉社を合祀し、「八王子様」と呼ばれています。疫病退散のご利益があるとされ、毎年7月に開催される上越まつりには多くの参拝者が訪れます。
回答者からは「八坂神社マニアとしては各地の八坂神社に興味があります」（40代男性／佐賀県）、「縁結びの御利益があると有名なので行ってみたいです」（50代女性／山口県）、「新潟旅行で行って美しかった」（20代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：彌彦神社／59票1位は「彌彦神社」でした。彌彦村にある彌彦神社は、新潟を代表する格式高い神社の一つで、越後一宮としても知られています。背後には弥彦山がそびえ、四季折々の自然美と共に参拝できる点が魅力です。特に紅葉や初詣シーズンには多くの人が訪れます。
回答者のコメントを見ると「越後国の一宮 弥彦山のパワーと清らかな空気 大鳥居が圧巻」（50代男性／神奈川県）、「自然豊かな境内が魅力的であり、歴史や文化を感じながら参拝できるため、心落ち着く時間を過ごせる場所だから」（30代女性／石川県）、「ロープウエイで上まで登れば綺麗な景色が一望できるから」（40代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)