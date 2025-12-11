人気装備を盛り込んだ「A3」の限定車が登場

アウディ ジャパンは2025年12月9日、プレミアムコンパクト「A3 スポーツバック」をベースにした特別仕様車「urban style edition（アーバンスタイルエディション）」を発表しました。

人気パッケージを組み合わせながら価格を抑えた1台で、500台限定で発売されました。

【画像】超カッコいい！ これが新「小さな高級車」です（46枚）

A3スポーツバックは、手頃なサイズのボディに、スポーティでエレガントなスタイルや上質な内装、卓越した走行性能などを凝縮したプレミアムコンパクトカーです。

ボディサイズは全長4355mm×全幅1815mm×全高1450mm、ホイールベース2635mmと日本の道路事情にも扱いやすく、都会での取り回しにも優れる設計となっています。

パワートレインは最高出力116馬力・最大トルク220Nmを発生する1.5リッター直列4気筒ガソリンターボに48Vマイルドハイブリッドシステム（BAS）を組み合わせ、トランスミッションは7速Sトロニックを採用。滑らかな加速と高い燃費効率を両立させた一台といえます。

今回登場したアーバンスタイルエディションは、A3の魅力をさらに磨き上げた限定仕様です。

エクステリアでは人気オプションを多数標準装備とし、ルーフライントリム付きのスポーティなエクステリア、マトリクスLEDヘッドライト、17インチアルミホイールなどを採用。足元の存在感を高めながら、スマートで洗練された雰囲気を演出します。

インテリアでは、スポーツシートやMMIナビゲーション、デジタルコックピットなど快適装備を充実。アダプティブクルーズコントロールやパークアシストなど運転支援システムも備え、日常の移動からロングドライブまで快適なドライビングをサポートします。

ボディカラーはホワイト・ブラック・グレーの3種類が設定され、内外装とも落ち着きのある仕立てが特徴。限定台数は合計500台で、ホワイトメタリック200台、ミトスブラックメタリック150台、マンハッタングレーメタリック150台と案内されています。限定車らしい特別感を重視したユーザーにとって大きな魅力となりそうです。

アーバンスタイルエディションの価格（消費税込）は499万円。ベース車を上回る充実装備を持ちながら手に届きやすい設定となっており、コストパフォーマンスの高さもポイント。A3の購入を検討していたユーザーにとって、魅力的な選択肢となるでしょう。