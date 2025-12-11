精神疾患が急増…即戦力を育成“眠れるIT人材”発掘に挑む
デジタル業務の需要が拡大するなか、2030年にはIT人材が約79万人も不足する日本。
一方で、精神疾患が急増するなど、就労困難者は1500万人もいるという。
今回の開拓者は、そんな“眠れる人材”をビジネスの最前線に送り込もうと奮闘する「ヴァルト ジャパン」の小野貴也CEOだ。
今年、小野が「三菱地所」と共同で開設したのが、身体障害ではなく、精神障害や発達障害がある人の就労支援施設「DIC丸の内」。ITに特化することで、急増するデジタル業務を受注し、一人当たりの売り上げを従来モデルの2倍以上にしていた。
福祉とビジネスの両立を目指す新たな障害者雇用に挑む開拓者に、作家・相場英雄が斬り込む。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ヴァルト ジャパン 小野貴也CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
