Îý½¬¾ì¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¡Ä¡ÖÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬àÂ¼¿ÀÍÍá¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡¡¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø»ÈÌ¿´¶
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎGKÂ¼¾å¾»¸¬¡Ê33¡Ë¤¬10Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤ÎJRÀéÁá±Ø¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·ÙÅì·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡·¼È¯Êª¤ÎÇÛÉÛ¤äÇò¥Ð¥¤¤Î»î¾è¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¿Í¤äÊª¤Î±ýÍè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Í½Â¬¡¢È½ÃÇ¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Âç»ö¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È½ÃÇ¡¢Í½Â¬¤·¡¢´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ë±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ø¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¶å»ºÂç¶å½£¹â¤ÎÏÂÂÀ¸ÝÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢ÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îý½¬¾ì¶á¤¯¤Î³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Ç¤Ï2006Ç¯²Æ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¡¢3»ù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÈá»´¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤âÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¤âÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢Ç®¤¿´¤ÇÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë