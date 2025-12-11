総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と危惧した北九州喧嘩自慢の誠と、浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ、傾奇者との対戦が決まった。

オーディションでにらみ合いとなった２人。傾奇者が「近づくな。今日の全身コーデ８０００万やねん。近づくな。お前じゃ弁償できへんから。なんで俺とやるのにケガしとんねん。それ言い訳にすんなよ。お前、ＢＤ来てる中で一番不良なんやろ？だからお前とやったるって」と対戦を受諾。誠も「言い訳なんかするか。全部折れてもやるわ」と、言い切った。

別撮りＶＴＲでは誠が「煽っとるのに喧嘩しやん。意味が分からん。俺からしたら。口先だけにお前みたいな偽物が俺に喧嘩売ってくるな！」と、吐き捨てた。

誠は一時出番のない時期が続いたが、ＢＤ１６オーディションで瓜田反乱軍として登場すると大暴れ。蹴り上げた椅子が吹き飛ぶなど衝撃のパワーを披露。その後、傾奇者に突っかかり、ひな壇から突き落とし、踏み付けるなどの行為で視聴者を震え上がらせた。オーディションに参加していた格闘家のエンセン井上は「本物の不良にエンタメは分からない。混ぜると大問題になる」と危惧していた。前回のオーディションでも傾奇者にすごみ、「誰に喧嘩売ったか、お前頭に入れておけよ。よう覚えとけよ」と、言い放っていた。