【羨ましい…】消費税ゼロの昭和と、導入で変わった日本の財布事情【図解 昭和の話】

導入は平成から消費税がなかった羨ましすぎる時代

日用品には課税されなかった

買い物をすれば必ず消費税がつくのが当たり前になったのは、平成元年（１９８９年）からのことです。それ以前の昭和では、基本的に商品やサービスに税が課されることはなく、表示価格そのままで買えました。現在から振り返れば「羨ましい」と感じられるかもしれませんが、当時には当時なりのしくみがあります。

たとえば「物品税」というものが存在し、高級な桐たんす、ゴルフクラブや楽器に至るまで、特定の品目に課税されていました。日常品には税がかからない一方で、主にぜいたく品を買うと高い税率がかかったのです。

また、社会保障にかかる保険料や年金負担は現在より軽く、給与から引かれる金額が少なかったといいます。支払い方法はほとんどが現金で、クレジットカードはまだ普及途上。財布にある現金がそのまま生活を決める、極めてシンプルな経済活動でした。

こうした背景から、昭和の家計はお金が見えやすく、支出を実感しやすいという構造を持っていました。消費税導入後の現在は、税や社会保険料が複雑に絡み合い、キャッシュレス決済も加わって、お金の流れが見えにくくなっています。昭和を生きた人々は、かつてのシンプルなしくみのなかで、今とは違う豊かさを感じていたのかもしれません。

消費税は平成からはじまった

昭和の時代には、ぜいたく品のほか、マッチや化粧品などの生活用品にも「物品税」が課せられていました。その後、平成に入り「消費税」が導入され、特定の品目ではなく、医療・教育などを除くあらゆるモノやサービスに広く税がかけられるようになりました。

昭和 消費税なし

ぜいたく品にのみ課税 平成以降 平成元年（1989年）消費税3％導入

消費するあらゆるモノ・サービスに課税

現金主義だった昭和の消費活動

昭和30年代後半（1960年～）にクレジットカードが普及しはじめました。とはいえ、現金支払いがまだまだ主流で、金銭のやり取りは現代と比べて非常にシンプルでした。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍