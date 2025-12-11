美馬が引退、石川歩、沢村が退団し、来季のロッテは唐川が投手陣最年長となる。07年高校生ドラフト1巡目入団の右腕は、1年目の08年から22年まで15年連続で白星をマーク。その記録は23年に途切れてしまったが、昨季は先発に再転向して3勝（2敗）を挙げた。今季は2試合の登板で1勝に終わったものの、唯一先発した9月23日の西武戦（ZOZOマリン）で7回3安打無失点と圧巻の投球を披露、健在ぶりを示した。

この試合での最速は148キロ、球種はカットボールだった。なぜ、ここまで速いカットボールが投げられるのか？本人に尋ねると、現在に至るまでに「3段階ぐらいのフェーズ、ステップがあった」そうだ。第1段階は、肘痛のために落ちた球速を取り戻すためにフォームを再構築した後、スライダーが膨らむ感じとなり、それを真っすぐの軌道から曲がることを目指して改良。次第に変化が小さくなり、打者から見ると、カットボールに見えるようになった。球速は130キロ台後半だったという。

第2段階は、イップスになったこと。正確にはストレートがイップスになり、スライダー、カーブは普通に投げられる状態。唐川は「とにかくスライダーを速くしようと。その中で自分の中でもカットボールと呼べるものができた」と振り返った。そして、昨シーズン、「ボールの右半分を切るイメージに変えた」ことで第3段階に入った。通常はストレートに変化を与えるイメージでアプローチしていくが、スライダーを速くするという発想から生まれた独自のボール。ただ、本人の中ではまだ完成形ではない。「毎年、体も変化しているし、試行錯誤は続けている。今はフェーズ3.0かな」。19年目を迎える来季、さらに進化している可能性はありそうだ。

ロッテは今年のドラフトで石垣（健大高崎）、毛利（明大）、奥村（横山）、冨士（日本通運）、田中（Honda鈴鹿）と5人の投手を指名した。長くプロの世界で活躍するためには、何よりも唯一無二と言えるような武器を持つことは必要。18年間、真摯な姿勢で野球と向き合ってきたベテラン右腕の姿が、新人たちの良きお手本になるのではと思っている。（ロッテ担当・大内 辰祐）