◎全国の天気

北海道は太平洋側も含めて広く雪や雨、ふぶく所があるでしょう。東北は日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。夜は次第に雪に変わる見通しです。北陸は夕方から雨でしょう。西日本と東海は、晴れ間の出る所もにわか雨や雷雨にお気をつけください。関東は、午前中雲が多いですが、午後は晴れてくるでしょう。

◎予想最高気温

南風が強まるため、前日よりやや高い所が多いでしょう。関東と西日本は広く15℃以上で、福岡は19℃まで上がる予想です。大阪は17℃、東京は15℃でしょう。新潟と仙台は14℃で前日より5℃以上高い予想です。夜は日本海側を中心に、冷たい北風が強まり、ぐっと冷えてきそうです。服装選びはお気をつけください。

◎週間予報

・大阪〜那覇

12日(金)は晴れ間が出ても寒いでしょう。北風が強く、山陰は冷たい雨や雪の降る所もありそうです。土日は広い範囲で雨が降る予想です。沖縄は14日(日)にかけて雨が続くでしょう。

・札幌〜名古屋

日本海側は雪や雨の日が続くでしょう。関東や東海は12日(金)は晴れますが、北風の冷たい一日となりそうです。また、14日(日)は広い範囲で雨や雪となる見込みです。15日(月)は北日本中心に荒れた天気となるでしょう。