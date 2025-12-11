今回は、実の父親が義母に絶縁宣言をしたエピソードを紹介します。

「あの女、絶対に許さない…」

「義母はありえないほど冷酷で、私にたびたび暴言を吐いてきます。で、私が2人目を妊娠したら、『なんで2人目なんて作ったの？』『孫はもういらない』と言ってきました……。義母の暴言のせいで、私の体調はどんどん悪化していきました。

そしてある日義母から電話があり、また私を罵ってきました。義母にひどいことを言われた私は、気持ち悪くて仕方なく……。その後私の母がうちに来てくれたんですが、いつの間にか私は意識を失い倒れていたようで、気付いたら入院していました。

その後父も病院に駆けつけてくれましたが、『娘をこんな目にあわせるなんて許せない』『お宅のお母さん、どうかしてると思うよ』『お宅とは縁を切らせてもらうから！』と夫に対しキッパリ言っていました。まぁ父は夫が悪くないというのはわかっていますが、それでも夫も自分の母親にもっと強く言ってくれてもいいのではと父は思っていたでしょうね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年10月）

▽ 妊娠中にストレスは禁物ですから、この義母とはもう関わらない方がいいですよね。この女性の夫も、もっと妻を守ってほしいものですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。