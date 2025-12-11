さらば森田、ぼる塾メンバーに「嫌われてるかもしれない」と感じた出来事を激白＜アメトーーク！＞

12月11日（木）の『アメトーーク！』では、「芸人矢印トーーク」が放送される。

普段いろいろな仕事現場で会う芸人たちが、前からうっすら思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」の第3弾。

森田哲矢（さらば青春の光）、みなみかわ、辻皓平（ニッポンの社長）、あんり（ぼる塾）、ガク（真空ジェシカ）、芝大輔（モグライダー）、井口浩之（ウエストランド）、西村真二（コットン）、佐々木隆史（エバース）、信子（ぱーてぃーちゃん）が、事務所も東西も先輩後輩も関係なく、言いたいことをぶちまける。

まずは芝が、辻に対して思っていることを発表。

芝が「辻は自分とちょっと似ていると勝手にシンパシーを感じている」と言い始めると、芸人たちから「相方のタイプも似ている」という意見が続出する。さらに、みんなが辻に感じた“恐怖の瞬間”も連発して…。

また、森田はあんりに、営業でぼる塾と一緒になった際、“嫌われているかもしれない”と感じた出来事を激白。

すると、あんりがその裏側で交わされたメンバーとの会話を打ち明ける。はたして、いま明かされる真相とは？

一方、『M-1グランプリ2025』決勝進出を果たすなど、勢いのあるエバースの佐々木。

芸人たちはそんな佐々木が、クールに先輩からの飲みの誘いを断っている姿に驚がくしたというエピソードを大暴露。

「飲みに行きたい人は誰？」「このメンバーだったら誰と飲みに行く？」と質問が殺到して…。

ほか、井口が暴露するガクのだらしない私生活や、まったく読めない西村の本心、ギャルらしからぬ信子の振る舞い、辻が打ち明けるみなみかわの印象など、知られざる本音がさく裂する。

さらに番組ラストには、芸人たちから蛍原徹への質問も。後輩たちから繰り出された直球に蛍原は？

人気芸人たちの本音がさく裂する1時間に注目だ。