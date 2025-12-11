R・マドリーvsマンチェスター・C 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第6節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 1-2(前半1-2)マンチェスター・C
<得点者>
[R]ロドリゴ・ゴエス(28分)
[マ]ニコ・オライリー(35分)、アーリング・ハーランド(43分)
<警告>
[R]アントニオ・リュディガー(43分)、ロドリゴ・ゴエス(87分)、アルバロ・カレーラス(88分)
[マ]フィル・フォーデン(11分)、ニコ・オライリー(76分)、ベルナルド・シウバ(90分)、ジョゼップ・グアルディオラ(82分)
観衆:76,977人
└CLビッグマッチを制したのはマンC! 先制許すもオライリー、ハーランド2連弾で勝利…R・マドリーはホームで屈す
R・マドリー 1-2(前半1-2)マンチェスター・C
<得点者>
[R]ロドリゴ・ゴエス(28分)
[マ]ニコ・オライリー(35分)、アーリング・ハーランド(43分)
<警告>
[R]アントニオ・リュディガー(43分)、ロドリゴ・ゴエス(87分)、アルバロ・カレーラス(88分)
[マ]フィル・フォーデン(11分)、ニコ・オライリー(76分)、ベルナルド・シウバ(90分)、ジョゼップ・グアルディオラ(82分)
観衆:76,977人
└CLビッグマッチを制したのはマンC! 先制許すもオライリー、ハーランド2連弾で勝利…R・マドリーはホームで屈す